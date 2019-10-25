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餐廳推萬聖節活動 毛爸媽、寶貝、毛孩一同變裝搗蛋 嗨翻天！

2019-10-25 15:47聯合新聞網 台北訊

10月31日的「萬聖節前夕」將至，許多餐廳已推出歡慶活動，讓毛爸媽與寶貝、毛孩們一同「變裝、搗蛋、嗨翻天！」

在西方國家，「萬聖節前夕」是鬼怪回到人間的時候，孩子們會裝扮成各種經典妖怪模樣，挨家挨戶按門鈴，大喊「Trick or Treat！」（不給糖就搗蛋），主人家便會拿出萬聖節糖果或是小禮物招待。隨著時間推移，現在的萬聖節鬼怪已演變為可愛俏皮的樣貌！「誰說萬聖節只能驚聲尖叫呢？」

小朋友與毛孩變裝後，於貳樓餐廳拍照板打卡拍照，可爭取活動招待券。 貮樓餐廳／提供
小朋友與毛孩變裝後，於貳樓餐廳拍照板打卡拍照，可爭取活動招待券。 貮樓餐廳／提供
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今年萬聖節期間，「貳樓」餐廳全台13家分店推出有趣應景的甜點與活動，不僅大人們可以盡情歡度佳節，家裡的寶貝、毛孩們也可以一同變裝搞怪，享受濃濃地美式歡樂氣氛。

10/25（五）～11/3（日），帶著小朋友或毛孩，著萬聖節裝扮前往用餐，即可獲贈專屬「萬聖節限定甜點──蜘蛛布朗尼」；濃郁香醇的布朗尼蛋糕搭配冰涼的香草冰淇淋，加上俏皮的小蜘蛛在盤上結了甜蜜巧克力網，萬聖節風味十足。

此外，還推出「萬聖齊狂歡」活動，凡點選「萬聖節4人套餐」，也可獲贈「萬聖節限定甜點─蜘蛛布朗尼」一份！

「萬聖節限定甜點──蜘蛛布朗尼」，萬聖節風味十足。 貮樓餐廳／提供
「萬聖節限定甜點──蜘蛛布朗尼」，萬聖節風味十足。 貮樓餐廳／提供
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當日小朋友與毛孩變裝後於貳樓餐廳拍照板打卡拍照，將照片上傳Facebook or Instagram，並在照片描述加上「#貳樓愛現鬼」，即有機會獲得「貳樓餐廳活動招待券」，面額2,000元，共22名，使用期限至2019/12/31。

貳樓餐廳Facebook粉絲團： https://www.facebook.com/2floor/

IG：https://www.instagram.com/secondfloorcafe/

萬聖節甜點巧克力門鈴
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