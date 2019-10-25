餐廳推萬聖節活動 毛爸媽、寶貝、毛孩一同變裝搗蛋 嗨翻天！
2019-10-25 15:47聯合新聞網 台北訊
10月31日的「萬聖節前夕」將至，許多餐廳已推出歡慶活動，讓毛爸媽與寶貝、毛孩們一同「變裝、搗蛋、嗨翻天！」
在西方國家，「萬聖節前夕」是鬼怪回到人間的時候，孩子們會裝扮成各種經典妖怪模樣，挨家挨戶按門鈴，大喊「Trick or Treat！」（不給糖就搗蛋），主人家便會拿出萬聖節糖果或是小禮物招待。隨著時間推移，現在的萬聖節鬼怪已演變為可愛俏皮的樣貌！「誰說萬聖節只能驚聲尖叫呢？」
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
今年萬聖節期間，「貳樓」餐廳全台13家分店推出有趣應景的甜點與活動，不僅大人們可以盡情歡度佳節，家裡的寶貝、毛孩們也可以一同變裝搞怪，享受濃濃地美式歡樂氣氛。
10/25（五）～11/3（日），帶著小朋友或毛孩，著萬聖節裝扮前往用餐，即可獲贈專屬「萬聖節限定甜點──蜘蛛布朗尼」；濃郁香醇的布朗尼蛋糕搭配冰涼的香草冰淇淋，加上俏皮的小蜘蛛在盤上結了甜蜜巧克力網，萬聖節風味十足。
此外，還推出「萬聖齊狂歡」活動，凡點選「萬聖節4人套餐」，也可獲贈「萬聖節限定甜點─蜘蛛布朗尼」一份！
當日小朋友與毛孩變裝後於貳樓餐廳拍照板打卡拍照，將照片上傳Facebook or Instagram，並在照片描述加上「#貳樓愛現鬼」，即有機會獲得「貳樓餐廳活動招待券」，面額2,000元，共22名，使用期限至2019/12/31。
貳樓餐廳Facebook粉絲團： https://www.facebook.com/2floor/
IG：https://www.instagram.com/secondfloorcafe/
留言