乾燥過敏OUT！寶貝肌膚秋冬保養

2019-10-28 11:55 聯合線上 文／黎允之



時序進入秋冬，天氣早晚溫差大，除了容易引發過敏和感冒，就連皮膚也會開始搔癢。若孩子平時若沒有做好肌膚保養，不僅易引發皮膚炎等問題，還會影響孩子的睡眠。

環境中的過敏源容易引起幼兒皮膚不適，秋冬季節要特別注意孩子的肌膚護理。 圖／獅子寶寶 提供 分享 facebook

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「超純水柔濕巾」經由ISO 9001國際認證廠商製造，用MIT好品質守護寶寶的健康。 圖／獅子寶寶 提供 分享 facebook

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「獅子寶寶」金盞花舒緩保濕乳液含97%天然成分，新生兒可使用。 圖／獅子寶寶 提供 分享 facebook

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