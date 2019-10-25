入冬萌時尚 柔軟、可機洗 UNIQLO Fleece刷毛系列 親子界正夯

2019-10-25 14:39 聯合線上／ 文：鄭嘉蕙



進入冬季，特別是現在氣候變遷造成氣溫變化極大，有時一下驟冷，讓人有種來不及禦寒的慌張。特別是為人父母，當氣溫坐上溜滑梯急速下降，一整天心裡揪著就是寶貝會不會冷到？孩子活動量大，過於笨重的外套根本穿不住！什麼都想給心肝寶貝最好的，冬衣當然也不例外，輕柔保暖還能穿出時尚感，才貼近孩子的需求，挑選CP值最高的冬衣系列，可說是爸媽當前的時尚課題。

質感佳的刷毛外套，讓孩子穿出萌時尚。圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

了解孩子好動和需要備受呵護的特質，UNIQLO優衣庫Fleece Kids刷毛系列派出三大刷毛大軍，分別是長刷毛、毛絨刷毛、短刷毛，有羊毛般的輕柔膚觸，細緻提供孩子多元需求，動起來自在伸展、靜下來溫柔好摸，就像媽媽溫暖的懷抱輕輕包覆，再加上呼應流行趨勢的時尚細節設計，給孩子無微不至愛的傳遞。

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印花刷毛外套輕柔好搭配，實用性一級棒。圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

超柔暖~柔軟輕盈又好暖Fleece Kids刷毛系列運用有如羊毛般舒適保暖材質，布勞森外套和長刷毛外套都摸得到獨特刷毛觸感，有些孩子一摸到有如絨毛娃娃的長刷毛就能感到安穩，所以還設計了長刷毛背心，連內在都平靜了下來。

毛絨刷毛與異材搭配變成雙面外套或是連帽休閒款，溫暖度飆升。短刷毛則運用在輕柔印花款外套，或是彈性刷毛羅紋中高領T恤、家居服和防踢被，溫暖輕盈提供整個冬季的呵護。

印花刷毛外套時尚又好清洗，讓寶貝禦寒又好活動。圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

可機洗~耐洗易乾好照顧爸媽都有經驗，一但購入厚重或是昂貴的衣物，總是擔心孩子寸步難行，一下就穿不下又很心疼。還得提心吊膽怕孩子把衣物弄髒又得花錢費時送乾洗！哎喲，給寶貝添購外套，搞得還得小心「伺候」！

倒不如為了活潑好動的孩子選擇輕巧柔暖的外套，一定要可以丟洗衣機洗滌，輕鬆搞定清潔事宜，大人沒負擔、孩子輕鬆穿，UNIQLO優衣庫Fleece Kids刷毛系列的貼心格外深入需求面，全方面細膩提供多樣款式，是冬季居家、外出絕佳選擇。

無論是長刷毛、毛絨刷毛或短刷毛，是冬季外套神隊友。圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

萌時尚~百款花色超勾椎有了輕巧保暖，一定要兼顧萌時尚才能擄獲新世代家長的心！Fleece Kids刷毛系列款式多樣、色彩繽紛，想要同色系搭出協調感？還是混搭表現衝突個性，想用不妥協的配搭創造不同風格，都能在長短刷毛單品當中尋到答案。繽紛輕巧毛茸茸更加突顯孩子的可愛，創造出寶貝獨有的的萌時尚。

萌翻天的刷毛單品，深受親子界歡迎。圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

UNIQLO優衣庫Fleece Kids刷毛系列長刷毛、毛絨刷毛、短刷毛祭出百款花樣款式，這個冬季，就讓輕柔耐穿又超萌的刷毛單品提供孩子全日服裝所需，最佳神隊友優質刷毛整個冬季毛茸茸呵護，一起Fleece、一起歡笑、一起暖呼呼。