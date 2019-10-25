親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

艷麗紫海膽暴增！食物不夠吃 搞到自己進入休眠狀態

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

入冬萌時尚 柔軟、可機洗 UNIQLO Fleece刷毛系列 親子界正夯

2019-10-25 14:39聯合線上／ 文：鄭嘉蕙

進入冬季，特別是現在氣候變遷造成氣溫變化極大，有時一下驟冷，讓人有種來不及禦寒的慌張。特別是為人父母，當氣溫坐上溜滑梯急速下降，一整天心裡揪著就是寶貝會不會冷到？孩子活動量大，過於笨重的外套根本穿不住！什麼都想給心肝寶貝最好的，冬衣當然也不例外，輕柔保暖還能穿出時尚感，才貼近孩子的需求，挑選CP值最高的冬衣系列，可說是爸媽當前的時尚課題。

質感佳的刷毛外套，讓孩子穿出萌時尚。圖／UNIQLO 提供
質感佳的刷毛外套，讓孩子穿出萌時尚。圖／UNIQLO 提供
分享

了解孩子好動和需要備受呵護的特質，UNIQLO優衣庫Fleece Kids刷毛系列派出三大刷毛大軍，分別是長刷毛、毛絨刷毛、短刷毛，有羊毛般的輕柔膚觸，細緻提供孩子多元需求，動起來自在伸展、靜下來溫柔好摸，就像媽媽溫暖的懷抱輕輕包覆，再加上呼應流行趨勢的時尚細節設計，給孩子無微不至愛的傳遞。

印花刷毛外套輕柔好搭配，實用性一級棒。圖／UNIQLO 提供
印花刷毛外套輕柔好搭配，實用性一級棒。圖／UNIQLO 提供
分享

超柔暖~柔軟輕盈又好暖
Fleece Kids刷毛系列運用有如羊毛般舒適保暖材質，布勞森外套和長刷毛外套都摸得到獨特刷毛觸感，有些孩子一摸到有如絨毛娃娃的長刷毛就能感到安穩，所以還設計了長刷毛背心，連內在都平靜了下來。

毛絨刷毛與異材搭配變成雙面外套或是連帽休閒款，溫暖度飆升。短刷毛則運用在輕柔印花款外套，或是彈性刷毛羅紋中高領T恤、家居服和防踢被，溫暖輕盈提供整個冬季的呵護。

印花刷毛外套時尚又好清洗，讓寶貝禦寒又好活動。圖／UNIQLO 提供
印花刷毛外套時尚又好清洗，讓寶貝禦寒又好活動。圖／UNIQLO 提供
分享

可機洗~耐洗易乾好照顧
爸媽都有經驗，一但購入厚重或是昂貴的衣物，總是擔心孩子寸步難行，一下就穿不下又很心疼。還得提心吊膽怕孩子把衣物弄髒又得花錢費時送乾洗！哎喲，給寶貝添購外套，搞得還得小心「伺候」！

倒不如為了活潑好動的孩子選擇輕巧柔暖的外套，一定要可以丟洗衣機洗滌，輕鬆搞定清潔事宜，大人沒負擔、孩子輕鬆穿，UNIQLO優衣庫Fleece Kids刷毛系列的貼心格外深入需求面，全方面細膩提供多樣款式，是冬季居家、外出絕佳選擇。

無論是長刷毛、毛絨刷毛或短刷毛，是冬季外套神隊友。圖／UNIQLO 提供
無論是長刷毛、毛絨刷毛或短刷毛，是冬季外套神隊友。圖／UNIQLO 提供
分享

萌時尚~百款花色超勾椎
有了輕巧保暖，一定要兼顧萌時尚才能擄獲新世代家長的心！Fleece Kids刷毛系列款式多樣、色彩繽紛，想要同色系搭出協調感？還是混搭表現衝突個性，想用不妥協的配搭創造不同風格，都能在長短刷毛單品當中尋到答案。繽紛輕巧毛茸茸更加突顯孩子的可愛，創造出寶貝獨有的的萌時尚。

萌翻天的刷毛單品，深受親子界歡迎。圖／UNIQLO 提供
萌翻天的刷毛單品，深受親子界歡迎。圖／UNIQLO 提供
分享

UNIQLO優衣庫Fleece Kids刷毛系列長刷毛、毛絨刷毛、短刷毛祭出百款花樣款式，這個冬季，就讓輕柔耐穿又超萌的刷毛單品提供孩子全日服裝所需，最佳神隊友優質刷毛整個冬季毛茸茸呵護，一起Fleece、一起歡笑、一起暖呼呼。

心動不如馬上行動，快來這邊了解更多吧 👉 https://s.uniqlo.com/32LPUYO

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

為何產品愈來愈不耐用？從百年前燈泡陰謀看穿購物騙局

2019-10-25 13:16

如果人生只剩七天 陳昇最想做這件事

2019-10-25 13:15

LINE對話框輸入這幾個字 熊大兔兔秒換上萬聖節變裝

2019-10-25 12:59

同遊在即 看完台北同志公民20年展再來派對嗨

2019-10-25 10:36

全球最有價值百大品牌 LV坐穩奢侈品龍頭

2019-10-25 00:29

LG SIGNATURE ╳ Melody 時尚貴婦的─美學生活

2019-10-24 23:46

《2020紐約米其林指南》出爐 76餐廳摘星

2019-10-24 23:38

沙漏 複合 手拿小包，時髦上街

2019-10-24 23:34

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

萬聖節暗黑系正夯！3家美式餐廳推血手指、蜘蛛比恐怖

2019-10-24 20:25

采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36

小資秋冬保養必看！無印良品、台隆手創館這幾款快入手

2019-10-24 19:25

只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37

天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20

Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59

香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57

快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！

2019-10-24 17:43

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

連俞涵MIDO彩石腕表初體驗 秒呼「這就是我的菜」

2019-10-24 16:17

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

風格最強大的腕表就是J12！古力娜扎、文淇都被駕馭了

2019-10-24 15:41

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

苦茶油搭配在地版畫 美妝成為亮眼伴手禮

2019-10-24 14:20

浮雕唇膏絕美珊瑚色！香奈兒耶誕彩妝，優雅點綴貴氣風

2019-10-24 13:38

U值媒／李安新電影讓人看的黑人問號？！

2019-10-24 12:38

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

大S、楊丞琳穿sandro帥氣褲裝 品牌首開紐約旗艦店

2019-10-24 12:11

台北夜市打牙祭暖身 票選名攤美食抽iPhone11

2019-10-24 12:08

鰻魚飯也走網美風 美到讓人捨不得吃

2019-10-24 12:01

U值媒／北非綁票案！為不被承認的受害者發聲

2019-10-24 11:38

台北爵士音樂節 火星人吉他手明登場 孫盛希周日獻唱

2019-10-24 11:23
看更多

熱門文章

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發

2019-10-24 16:07

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

每日星座運勢／雙魚享受到工作快樂　財神爺光顧囉

2019-10-25 00:00

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57

防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12

不只雲頂天花… 桃機3航廈設計全面檢討

2019-10-25 00:29

不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29

士林夜市價目透明化 限2周改善

2019-10-25 00:29

影／新竹市立動物園12月28日重新開放 挑戰遊戲拿好禮

2019-10-25 12:27

【人生劇場】素心／緣深緣淺

2019-10-25 06:00

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

家人「付租金」同住新屋？ 網友急勸：將來結婚很麻煩

2019-10-25 12:52

4種尷尬狀況考驗你的情商！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18

LINE對話框輸入這幾個字 熊大兔兔秒換上萬聖節變裝

2019-10-25 12:59

違反食物外送指引 最高罰30萬

2019-10-25 00:29

家長：性平教育草案過度強調同志教育 應移除

2019-10-24 17:56

職人360VR 體驗飛機檢修員的一天

2019-10-24 16:10

阿茲海默症服藥更惡化 原來是這種少見失智症

2019-10-24 17:25

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06

吳德榮：下周南海有颱風跡象 模擬多往越南

2019-10-25 07:59

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

想知自己是否患有肌少症？ 做這個動作便知曉

2019-10-24 18:25

你有肌少症嗎？ 快量小腿圍

2019-10-25 00:29

亞太老年醫學研討會首在台舉行 與會三千人創新高

2019-10-24 16:05

11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top