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炎亞綸潮背MCM和MM6最新包款 許路兒的背殺技好強大

2019-10-25 11:48聯合報 記者楊詩涵／即時報導

炎亞綸近期潮包背不完，機場時尚照片多到彷彿每日駐點桃園機場，也大秀他的時尚品味，他以MCM腰包穿搭出簡便俐落的造型，也運用全新的MM6 Maison Margiela紅色帆布托特包展現都市夜晚的璀璨感。

他選用的MCM Fursten腰包是用Visetos經典圖騰作為呈現，以銀色漸層為基底，不論是斜背或是配戴在腰間，都相當輕便有型。炎亞綸近期也搭襯了MM6 Maison Margiela帆布托特包，是2019年秋冬新款6-handle托特包，有多種背戴方式，包括硬挺帆布、水洗丹寧等多款面料和顏色，由三對不同長短的背帶組成，因此延伸出單肩側背、斜背、手拿及手提等多用法，適用休閒穿搭、日常購物、時尚街拍等現代生活，許路兒選用黑色款表現她個人慵懶風格，回眸一笑的背殺技照片又酷又美。

MM6 Maison Margiela的三角形包包則是發想自日本傳統摺紙工藝，大容量、方便提拿，隨意背著都很有型，名媛夏黃廉盈作為配備拍攝長腿照，秋冬系列以柔軟薄紗網層層覆蓋logo、打造朦朧視覺，用夢幻浪漫重新演繹輪廓俐落的包袋。

許路兒以MM6帆布袋展現背殺技美圖。圖／取自IG
許路兒以MM6帆布袋展現背殺技美圖。圖／取自IG
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許路兒以回眸定格美照展現MM6帆布袋款的帥氣。圖／取自IG
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炎亞綸以MM6帆布托特包展現都會造型。圖／取自IG
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MCM Fursten Gradation Viseots漸層金色腰包，售價23...
MCM Fursten Gradation Viseots漸層金色腰包，售價23,000元。圖／MCM提供
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炎亞綸的機場時尚配備MCM Fursten Gradation Viseots漸...
炎亞綸的機場時尚配備MCM Fursten Gradation Viseots漸層金色腰包。圖／MCM提供
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炎亞綸的機場時尚配備MCM Fursten Gradation Viseots漸...
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MM6 Maison Margiela黑色紗網包款，售價20,800元。圖／MM...
MM6 Maison Margiela黑色紗網包款，售價20,800元。圖／MM6提供
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一張手稿圖解6-handle托特包的Inside out細節、多種用途。圖／取自...
一張手稿圖解6-handle托特包的Inside out細節、多種用途。圖／取自IG
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MM6 Maison Margiela丹寧托特包，售價10,500元。圖／MM6...
MM6 Maison Margiela丹寧托特包，售價10,500元。圖／MM6提供
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MM6 Maison Margiela裸色紗網包款，售價20,500元。圖／MM...
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炎亞綸以MM6帆布托特包展現都會造型。圖／取自IG
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名媛夏黃廉盈演繹MM6 Maison Margiela的三角形秋冬網紗包。圖／取...
名媛夏黃廉盈演繹MM6 Maison Margiela的三角形秋冬網紗包。圖／取自IG
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