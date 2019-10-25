炎亞綸潮背MCM和MM6最新包款 許路兒的背殺技好強大

2019-10-25 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



炎亞綸近期潮包背不完，機場時尚照片多到彷彿每日駐點桃園機場，也大秀他的時尚品味，他以MCM腰包穿搭出簡便俐落的造型，也運用全新的MM6 Maison Margiela紅色帆布托特包展現都市夜晚的璀璨感。

他選用的MCM Fursten腰包是用Visetos經典圖騰作為呈現，以銀色漸層為基底，不論是斜背或是配戴在腰間，都相當輕便有型。炎亞綸近期也搭襯了MM6 Maison Margiela帆布托特包，是2019年秋冬新款6-handle托特包，有多種背戴方式，包括硬挺帆布、水洗丹寧等多款面料和顏色，由三對不同長短的背帶組成，因此延伸出單肩側背、斜背、手拿及手提等多用法，適用休閒穿搭、日常購物、時尚街拍等現代生活，許路兒選用黑色款表現她個人慵懶風格，回眸一笑的背殺技照片又酷又美。

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