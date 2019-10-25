炎亞綸潮背MCM和MM6最新包款 許路兒的背殺技好強大 2019-10-25 11:48
聯合報 記者
楊詩涵
／即時報導
炎亞綸近期潮包背不完，機場時尚照片多到彷彿每日駐點
，也大秀他的時尚品味，他以MCM腰包穿搭出簡便俐落的造型，也運用全新的MM6 Maison Margiela紅色帆布托特包展現都市夜晚的璀璨感。 桃園機場
他選用的MCM Fursten腰包是用Visetos經典圖騰作為呈現，以銀色漸層為基底，不論是斜背或是配戴在腰間，都相當輕便有型。炎亞綸近期也搭襯了MM6 Maison Margiela帆布托特包，是2019年秋冬新款6-handle托特包，有多種背戴方式，包括硬挺帆布、水洗丹寧等多款面料和顏色，由三對不同長短的背帶組成，因此延伸出單肩側背、斜背、手拿及手提等多用法，適用休閒穿搭、日常購物、時尚街拍等現代生活，許路兒選用黑色款表現她個人慵懶風格，回眸一笑的背殺技照片又酷又美。
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 ×
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
中獎名單 個資聲明 注意事項 ×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高 ×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。 越多天登入贊助，中獎機率越高！
MM6 Maison Margiela的三角形包包則是發想自日本傳統摺紙工藝，大容量、方便提拿，隨意背著都很有型，名媛夏黃廉盈作為配備拍攝長腿照，秋冬系列以柔軟薄紗網層層覆蓋logo、打造朦朧視覺，用夢幻浪漫重新演繹輪廓俐落的包袋。
許路兒以MM6帆布袋展現背殺技美圖。圖／取自IG 分享 許路兒以回眸定格美照展現MM6帆布袋款的帥氣。圖／取自IG 分享 炎亞綸以MM6帆布托特包展現都會造型。圖／取自IG 分享 MCM Fursten Gradation Viseots漸層金色腰包，售價23,000元。圖／MCM提供 分享 炎亞綸的機場時尚配備MCM Fursten Gradation Viseots漸層金色腰包。圖／MCM提供 分享 炎亞綸的機場時尚配備MCM Fursten Gradation Viseots漸層金色腰包。圖／MCM提供 分享 MM6 Maison Margiela黑色紗網包款，售價20,800元。圖／MM6提供 分享 一張手稿圖解6-handle托特包的Inside out細節、多種用途。圖／取自IG 分享 MM6 Maison Margiela丹寧托特包，售價10,500元。圖／MM6提供 分享 MM6 Maison Margiela裸色紗網包款，售價20,500元。圖／MM6提供 分享 炎亞綸以MM6帆布托特包展現都會造型。圖／取自IG 分享 名媛夏黃廉盈演繹MM6 Maison Margiela的三角形秋冬網紗包。圖／取自IG 分享
留言