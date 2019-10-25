高雄後驛商圈 打造全新網美打卡景點
2019-10-25 11:26
經濟日報 記者吳秉鍇
／即時報導
後驛商圈彩繪天空傘裝置藝術開展了！高雄後火車站安寧街後驛商圈目前高懸於空中逾2,000隻色彩繽紛雨傘特色街景，預計陳設至2020年4月底。
高雄後驛商圈為南台灣最大的成衣零售批發商圈，也是流行時尚的風向球，近年設置的特色雨傘造景街區，用大量彩色藝術傘改造商圈整體氛圍，成為高雄拍照打卡新熱點，今年除同樣讓朵朵傘花持續綻放在後驛商圈上空，日間美麗繽紛的彩虹傘，到了夜間更是結合了太陽能LED燈串，讓夜間迸出不一樣的絢麗火花，白天晚上都是亮麗的風景，路過的遊客從每個角度、不同的時段都可以拍到不一樣的美照，令人為之驚艷。
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今年度更特別的是後驛商圈與實踐大學高雄校區時尚設計學系攜手合作，由周益弘老師帶領該系的學生們發揮創意，打造台灣首座的雨傘景觀牆，融合「後驛商圈」為南臺灣流行時尚領銜的印象，並結合「後驛商圈」男裝、女裝、童裝、皮件、飾品等五大產業特色，創作以雨傘為基底，結構出兩座寬6米、高9米的大型商圈特色形象牆。
經發局表示，後驛商圈造型傘藝術裝置活動，已成為高雄年度商圈重頭戲，更被票選為高雄必遊景點之一，商店街區藝術氛圍的營造，成功帶動店家來客率，並吸引了許多外縣市遊客特地到後驛商圈遊覽。
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