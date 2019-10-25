同遊在即 看完台北同志公民20年展再來派對嗨

2019-10-25 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



台北市同志公民活動20週年紀念展。圖／婚權平台提供 分享 facebook

周六將舉行台灣同志大遊行， 相關活動多多。台北市政府民政局攜手婚姻平權大平台以及台灣同志家庭權益促進會，以「現在就是未來」為題，將共同在信義威秀廣場舉辦「台北市同志公民活動20週年紀念展」，展覽時間自10月23日至11月13日，Lez’smeeting女人國也在遊行後舉辦唯一千人女同志派對「禮程碑‧序曲－台灣同婚元年派對」 。

台北市同志公民活動20週年紀念展現場可以看到TAIPEI六個立體大型裝置，每個裝置都有其特別的互動方式，包含桌球、座椅、攀岩、書櫃以及拍照背板，也建議民眾依照TAIPEI字樣閱讀故事，更能完整的認識台北同志公民運動的歷程。此次特別回到第一屆的舉辦地點，以六組街道家具形式，邀請民眾以有趣的方式互動，一同回顧 20 年來台北市同志公民活動，如何陪著台北甚至全台灣的同志朋友們，共同走過這段20年的漫漫長路。活動完全免費參觀。

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歡慶台灣同婚元年，台灣知名女同志派對品牌「Lez’s Meeting女人國」攜手台北女同志指標酒吧「Wonder bar＆lounge」，舉辦遊行After Party：「禮程碑‧序曲－台灣同婚元年派對」 。

引領台灣女同志派對風潮的Lez’s Meeting女人國，最大特色即為派對中多元化的藝術表演。這回與Wonder女力合體、強強聯手，在位於大安區市民大道四段198號的CS 市民空間舉辦「禮程碑‧序曲－台灣同婚元年派對」。除了前衛大秀，更由Wonder調酒師親自坐鎮，入場即贈送兩杯shot，之後還為所有參加者提供特別為派對設計的六色彩虹調酒，在紅橙黃綠藍紫繽紛心情中，共飲喜悅。

呼應同婚元年的歡慶氣息，三人表演團體「來福SAX」將以「混聲即興秀」揭開歡慶序幕。超人氣薩克斯風手歡歡、型女創作歌手RJ 與神祕DJ，以十足穿透力的薩克斯風演奏，在歌聲與音樂中與現場觀眾互動。

接連六小時的表演，全台首登場的立體性別秀，Drag Queens與台灣難得一見的Drag Kings，連袂妖嬈登場，在舞台上展現性別無疆界的自由姿態，也要走下舞台，與觀眾一同勁情搖擺。亞洲首屈一指夜店OMNI紅牌駐場DJ MISS ANN更將壓軸演出。

音樂與熱舞的狂歡外，充滿色彩跳躍的繽紛VJ藝術，也在270度環屏投影下震撼呈現。

參加該派對，即贈送LUVLOOB提供的神祕精緻小禮物；舞動送禮小遊戲，就有機會獲得知名束胸品牌DOUBLE提供的Air Max束胸。抽獎活動還能獲得保養品牌Juicy Molly青春肌密微整噴霧精華及瑞典北歐設計風Gaston Luga經典包款與盥洗包在內，總價值超過三萬元的多項精美好禮。憑派對活動票根，前往來自紐約，以頂級美食、客座主廚聞名的Chefs Club Taipei ，享用世界廚藝明日之星，女同志Couple主廚Aisha Ibrahim與Samantha Beaird設計的新式懷石創意料理午間套餐（10月28 －11月20，周一到周五）， 即贈餐前飲品一杯名限前250名。