親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

同遊在即 看完台北同志公民20年展再來派對嗨

2019-10-25 10:36聯合報 記者何定照／台北即時報導

台北市同志公民活動20週年紀念展。圖／婚權平台提供
台北市同志公民活動20週年紀念展。圖／婚權平台提供
分享

周六將舉行台灣同志大遊行， 相關活動多多。台北市政府民政局攜手婚姻平權大平台以及台灣同志家庭權益促進會，以「現在就是未來」為題，將共同在信義威秀廣場舉辦「台北市同志公民活動20週年紀念展」，展覽時間自10月23日至11月13日，Lez’smeeting女人國也在遊行後舉辦唯一千人女同志派對「禮程碑‧序曲－台灣同婚元年派對」 。

台北市同志公民活動20週年紀念展現場可以看到TAIPEI六個立體大型裝置，每個裝置都有其特別的互動方式，包含桌球、座椅、攀岩、書櫃以及拍照背板，也建議民眾依照TAIPEI字樣閱讀故事，更能完整的認識台北同志公民運動的歷程。此次特別回到第一屆的舉辦地點，以六組街道家具形式，邀請民眾以有趣的方式互動，一同回顧 20 年來台北市同志公民活動，如何陪著台北甚至全台灣的同志朋友們，共同走過這段20年的漫漫長路。活動完全免費參觀。

歡慶台灣同婚元年，台灣知名女同志派對品牌「Lez’s Meeting女人國」攜手台北女同志指標酒吧「Wonder bar＆lounge」，舉辦遊行After Party：「禮程碑‧序曲－台灣同婚元年派對」 。

引領台灣女同志派對風潮的Lez’s Meeting女人國，最大特色即為派對中多元化的藝術表演。這回與Wonder女力合體、強強聯手，在位於大安區市民大道四段198號的CS 市民空間舉辦「禮程碑‧序曲－台灣同婚元年派對」。除了前衛大秀，更由Wonder調酒師親自坐鎮，入場即贈送兩杯shot，之後還為所有參加者提供特別為派對設計的六色彩虹調酒，在紅橙黃綠藍紫繽紛心情中，共飲喜悅。

呼應同婚元年的歡慶氣息，三人表演團體「來福SAX」將以「混聲即興秀」揭開歡慶序幕。超人氣薩克斯風手歡歡、型女創作歌手RJ 與神祕DJ，以十足穿透力的薩克斯風演奏，在歌聲與音樂中與現場觀眾互動。

接連六小時的表演，全台首登場的立體性別秀，Drag Queens與台灣難得一見的Drag Kings，連袂妖嬈登場，在舞台上展現性別無疆界的自由姿態，也要走下舞台，與觀眾一同勁情搖擺。亞洲首屈一指夜店OMNI紅牌駐場DJ MISS ANN更將壓軸演出。

音樂與熱舞的狂歡外，充滿色彩跳躍的繽紛VJ藝術，也在270度環屏投影下震撼呈現。

參加該派對，即贈送LUVLOOB提供的神祕精緻小禮物；舞動送禮小遊戲，就有機會獲得知名束胸品牌DOUBLE提供的Air Max束胸。抽獎活動還能獲得保養品牌Juicy Molly青春肌密微整噴霧精華及瑞典北歐設計風Gaston Luga經典包款與盥洗包在內，總價值超過三萬元的多項精美好禮。憑派對活動票根，前往來自紐約，以頂級美食、客座主廚聞名的Chefs Club Taipei ，享用世界廚藝明日之星，女同志Couple主廚Aisha Ibrahim與Samantha Beaird設計的新式懷石創意料理午間套餐（10月28 －11月20，周一到周五）， 即贈餐前飲品一杯名限前250名。

同志同婚同志遊行婚姻平權
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

炎亞綸潮背MCM和MM6最新包款 許路兒的背殺技好強大

2019-10-25 11:48

全球最有價值百大品牌 LV坐穩奢侈品龍頭

2019-10-25 00:29

LG SIGNATURE ╳ Melody 時尚貴婦的─美學生活

2019-10-24 23:46

《2020紐約米其林指南》出爐 76餐廳摘星

2019-10-24 23:38

沙漏 複合 手拿小包，時髦上街

2019-10-24 23:34

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

萬聖節暗黑系正夯！3家美式餐廳推血手指、蜘蛛比恐怖

2019-10-24 20:25

采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36

小資秋冬保養必看！無印良品、台隆手創館這幾款快入手

2019-10-24 19:25

只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37

天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20

Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59

香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57

快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！

2019-10-24 17:43

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

連俞涵MIDO彩石腕表初體驗 秒呼「這就是我的菜」

2019-10-24 16:17

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

風格最強大的腕表就是J12！古力娜扎、文淇都被駕馭了

2019-10-24 15:41

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

苦茶油搭配在地版畫 美妝成為亮眼伴手禮

2019-10-24 14:20

浮雕唇膏絕美珊瑚色！香奈兒耶誕彩妝，優雅點綴貴氣風

2019-10-24 13:38

U值媒／李安新電影讓人看的黑人問號？！

2019-10-24 12:38

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

大S、楊丞琳穿sandro帥氣褲裝 品牌首開紐約旗艦店

2019-10-24 12:11

台北夜市打牙祭暖身 票選名攤美食抽iPhone11

2019-10-24 12:08

鰻魚飯也走網美風 美到讓人捨不得吃

2019-10-24 12:01

U值媒／北非綁票案！為不被承認的受害者發聲

2019-10-24 11:38

台北爵士音樂節 火星人吉他手明登場 孫盛希周日獻唱

2019-10-24 11:23

高美館《南方作為相遇之所》典藏品結合VR、AR實境體驗

2019-10-24 11:23

《2019大城小肆音樂劇節》臺灣原創音樂劇熱鬧開演

2019-10-24 11:04

超高人氣日本福井恐龍博士 年底坐鎮華山

2019-10-24 11:01
看更多

熱門文章

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

在高雄月薪4萬是什麼等級？ 網友2個字誇張形容

2019-10-24 13:49

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

台南麻豆種菜伯買刮刮樂 中千萬頭獎樂當養老金　

2019-10-24 13:20

在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發

2019-10-24 16:07

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

每日星座運勢／雙魚享受到工作快樂　財神爺光顧囉

2019-10-25 00:00

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57

防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24

小心！吃反式脂肪罹阿茲海默症或失智機率高出75%

2019-10-24 12:26

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

不只雲頂天花… 桃機3航廈設計全面檢討

2019-10-25 00:29

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12

台北最大花海來襲！關渡4公頃下月中旬綻放

2019-10-24 13:37

種菜阿伯太狂！抱走「千萬刮刮樂」大獎回家享清福

2019-10-24 12:53

桃竹冬茶茶菁滯銷 茶之魔手伸援手

2019-10-24 14:41

士林夜市價目透明化 限2周改善

2019-10-25 00:29

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

4種尷尬狀況考驗你的情商！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

你是181萬名車主之一嗎？機車未定檢當心被罰500元

2019-10-24 12:27

不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29

違反食物外送指引 最高罰30萬

2019-10-25 00:29

【人生劇場】素心／緣深緣淺

2019-10-25 06:00

家長：性平教育草案過度強調同志教育 應移除

2019-10-24 17:56

阿茲海默症服藥更惡化 原來是這種少見失智症

2019-10-24 17:25

職人360VR 體驗飛機檢修員的一天

2019-10-24 16:10

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

想知自己是否患有肌少症？ 做這個動作便知曉

2019-10-24 18:25

亞太老年醫學研討會首在台舉行 與會三千人創新高

2019-10-24 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top