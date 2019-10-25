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王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

如果人生只剩七天 陳昇最想做這件事

2019-10-25 13:15聯合新聞網 聯合數位文創

圖/聯合數位文創提供。
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《逃跑的日子》其實是拐著彎在說青春留不住、歲月年年帶來的壓力，但在個人新歌分享會上，穿著潑漆白襯衫搭配球鞋的陳昇，笑說自己在裝年輕，可陳昇才是那位真正打從心裡散發出年輕靈魂的歌壇智者。

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陳昇感性說「日子悄悄溜掉了，但我繼續往前走，在最接近新的一年的時刻唱著我最愛的歌。」

圖/聯合數位文創提供。
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跨年演唱會歌單不減反增

演唱會名字擺明說著要逃跑，但身體卻很誠實，年年在跨年演唱會舞台上賣力唱到凌晨，每每超過原先安排的歌單曲目，而這份心情正是正港台客心情，就是要給粉絲吃飽之餘還要有東西打包回家，這樣可愛又貼心的想法怎能不讓人追著陳昇跑呢？

陳昇今年底在TICC台北國際會議中心舉辦的2020跨年演唱會《逃跑的日子》令人期待萬分！

圖/聯合數位文創提供。
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七天生命週期的重要

除了跨年演唱會外，陳昇近年來創作力大爆發，10月25日將推出個人全新專輯《七天》，此次特別設計30頁精裝書冊，封面與內頁全是陳昇一筆一觸的手感素描，可當作是一本交換日記，用手寫溫度記錄著每一天的心情，共同延續並完整這張專輯的生命力，陳昇也開玩笑說「若是你把它填滿了可以再寄回來給我，交換下一本日記。」

說到《七天》的靈感來源竟是小黑蚊！在花蓮瑞穗拍攝MV間，因天氣因素，製作團隊不斷遭到小黑蚊攻擊，正因為這個意外，讓陳昇有了這次專輯的創作靈感，「小黑蚊的壽命只有短短七天，在這七天裡牠汲汲營營要汲取血液活下來；而若我們人生也只有七天，我們能做些什麼呢？」

圖/聯合數位文創提供。
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生命只有七天要做這件事

「如果你也只有七天，你想做些什麼呢？」這問題反問陳昇，緊張的說「這正是我想詢問大家的，突然問了我，還真不知道該怎麼回答。但如果要我選擇，我可以什麼都不要，只要給我一台腳踏車！」陳昇悠悠的說「最享受騎乘時，風吹在臉上的快意感，是最喜歡、最棒的生活樣子。」

美好的日子就這麼一天天逃跑了，你要追著日子跑，還是讓日子推著你往前走？在還找不到答案的時候，不妨來2019年12月30日、12月31日在TICC的陳昇跨年演唱會《逃跑的日子》找答案。購票請上udn售票網

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演唱會跨年
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