第20屆大陸書展 兩岸出版人交流熱烈
2019-10-25 09:37
聯合報 記者何定照
／台北即時報導
第20屆大陸書展10月16日至17日在世新大學管理學院大樓一樓中庭廣場舉辦，期間兩岸出版人交流踴躍，成功落幕。
書展由中國出版協會、台灣圖書出版事業協會主辦，中國圖書進出口（集團）總公司、華品文創出版（股）公司承辦，世新大學圖文傳播暨數位出版學系協辦。本屆主題為「全媒體時代的知識傳播與服務」，希望通過展覽平台，促進兩岸讀者相通、出版文化交流的民間性和專業性。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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書展除主題外，還設計兩個小專題：「茅盾文學獎獲獎作品展區」及「大陸出版知識服務展區」。「茅盾文學獎獲獎作品展區」，展出介紹第一屆至第十屆獲獎作家及作品，「大陸出版知識服務展區」展出凱叔講故事、牛聽聽、得到、人民融媒等。
書展集中展覽近年包括文學、社科、教育、藝術設計、學術、科技、旅遊、兒童等領域優秀作品，參展出版社有：線裝書局有限公司、人民文學出版社有限公司、中華書局有限公司等近百家，參展圖書約8000冊。
本屆兩岸全民閱讀論壇並安排六場演講，題目包括大陸知識服務發展概況、出版重開機、邁向知識產業之路～城邦的摸索與實踐等。
書展除主場在台北的世新大學，同時也在高雄中山大學麗文門市設立了分會場，並在高雄師範大學舉辦「兩岸知識服務發展講座」。各項活動都獲好評。
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