看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」
2019-10-24 21:42
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
保留日式傳統建築的妻籠宿、馬籠宿，是許多資深日本玩家喜愛的私房景點。自今年10月起，日本名古屋車站新增設前往岐阜縣馬籠宿、長野縣妻籠宿的秋季限定直達巴士，讓喜愛人文歷史風貌的旅客，可以更輕鬆前往日本少數的宿場町景點。
妻籠宿、馬籠宿分別位於長野縣及岐阜縣，是日本重要的建築物保留區，歷史建築鱗次櫛比，也有許多能讓旅客參觀的史料館、古屋咖啡廳、伴手禮店，完整保留江戶時代的氣息。在街道間，可以看見名為「桝形」的特色道路結構，特別將道路末端設計成直角，除了不讓敵軍進入時將村子內部一眼看清，二來可以預留伏兵且較不易通行，具有軍事防禦的目的。位於妻籠宿的脇本陣奧谷，每年冬天時可以看見陽光透過窗戶直射而下，在日式大廳中形成規則排列的光芒，亦是吸引眾多攝影愛好者前來。
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連接妻籠宿、馬籠宿兩個宿場的古道名為「中山道」，是目前日本現有古道中保存最好的一段。過去中山道是江戶時期連結東京與地方之間的交通大動脈，起自東京日本橋，終於京都三条大橋。過去歷史有過多次公主出嫁時行經中山道的紀錄，因此也被稱為「姬街道」。如今旅客可順著古道來回兩宿場，沿途也能感受歷史與自然交織的風采。古道約長8公里，單趟步行時間約3小時，首次挑戰者適合從馬籠宿出發。
據當地法人組織妻籠愛鄉會的調查，2018年造訪妻籠宿、馬籠宿的旅客，跟過往相較成長了2萬人次左右，其中以歐美遊客最多。自10月至11月30日期間，當地也啟用秋季限定的直達巴士。旅客可以抵達中部國際機場新特麗亞後，利用區間巴士或電車前往名古屋車站，再於名鐵巴士中心搭乘直達巴士前往馬籠宿、妻籠宿。每日早上9:10啟程，下午17:20返程，單程時間約3小時，車資為2,500日圓。
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