親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

英國貨櫃39屍案 駕駛也很驚「平常載餅乾和蘑菇」

臉書全球當機 看不到粉專貼文

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45聯合報 記者陳睿中／即時報導

許多旅客熱衷於赴日本賞楓，自然環境優異的日本東北地區，更有許多欣賞紅葉的好去處！在南東北的宮城縣、山形縣、福島縣，就有包括鳴子峽、松島、最上川等不同景點，適合旅客安排秋遊賞楓之旅。

【宮城縣－鳴子峽】

「鳴子峽」為流經宮城縣的大谷川貫穿峽谷所侵蝕而成的大溪谷。環繞於全長達2.5公里，深度約為100公尺的懸崖峭壁中，為宮城縣中數一數二的觀光名地！10月下旬至11月上旬的這段期間，如火焰般通紅的楓葉與松樹的綠意盎然相映成趣，與閃爍著灰色光澤的岩石交織，描繪出一幅五彩繽紛的絕美景致。周圍更有中山平溫泉、鳴子溫泉等觀光溫泉街。

每年最佳賞楓時節：10下旬～11上旬

楓葉品種：紅葉、槭樹、板屋楓、山毛欅等

絕佳觀景地點：中山平入口的眺望臺

【宮城縣－松島】

松島被列為「日本三景」之一。秋天來臨之際，於「瑞巖寺」及「圓通院」，放眼望去盡是被染成朱紅色的景緻，伴隨著被燈光點綴的庭園，有如幻想般的絕美景致在眼前展開。此外，置身於浮在松島灣中的260座島嶼中，不僅可以飽覽扇谷地形，更能享受由楓葉點綴的遼闊視野以及松島的大自然之美。

每年最佳賞楓時節：11月上旬～11月下旬

楓葉品種：伊呂波紅葉、小羽團扇楓、雞爪槭

絕佳觀景地點：扇谷、觀瀾亭、天麟院、圓通院、雙關山

【山形縣－最上川】

最上川身為日本三大急流之一，得名於江戶時代俳句的著名詩人「松尾芭蕉」造訪此地時，因其極快的流速而將之歌詠為「最上川」。現在除了部分流域較為湍急外，河川整體的流速則較為和緩。若想要充分飽覽楓葉美景，推薦乘坐「最上峽芭蕉線」搭乘小船欣賞河邊風光。邊聆聽船夫所吟唱的船調、邊悠緩地乘著小船順流而下、欣賞兩岸峭壁所綿延橫亙的壯闊景緻。依傍於最上川兩旁的群山被染成一片楓紅、在水面的映照下恰恰構成一幅絕美景致。

每年最佳賞楓時節：10月下旬～11上旬

楓葉品種：紅葉、山毛欅、楢樹

絕佳觀景地點：乘坐「最上峽芭蕉線」小船、白絲瀑布周邊

【山形縣－山寺】

「山寺」具有1,100年以上歷史，為在東北地方屈指可數的神社佛堂。面向山頂上矗立著的「五大堂」、攀登上1,015階石梯的過程中，可以觀覽被國家指定為重要文化財產的建築物及佛像。在浸沐於神聖氛圍中的納經堂、開山堂等建築物中，可以一覽絕美風景。由五大堂更可以遠眺由綴滿楓葉的群山所綿延的壯闊景緻。從山形市出發便可以輕鬆到訪。

每年最佳賞楓時節： 11上旬

楓葉品種：櫻花、槭樹、山毛欅

絕佳觀景地點：奧山寺遊仙峽、面白山紅葉川溪谷

【福島縣－塔崖】

「塔崖」被指定為國家天然記念物，位於福島縣南會津郡。可以觀察到斷崖的形狀有如高塔般、經年累月之下所自然形成的溪谷。每年的最佳賞楓時節由10月下旬揭開序幕，紅葉及楢樹等闊葉樹更為灰白的岩石表層披上了彩衣。是個得以一面觀覽經深度侵蝕的岩石拱門，一面欣賞楓葉美景的秘密景點。

每年最佳賞楓時節： 10月下旬～11上旬

楓葉品種：紅葉、楢樹

絕佳觀景地點：吊橋

【福島縣－磐梯吾妻道路】

磐梯吾妻道路為連結高湯溫泉與土湯嶺、全長約29公里，為日本第一條山岳道路。獲選為日本道路100選內，平均海拔高度為1,350公尺。蜿蜒於吾妻山中的路徑中，可以觀察到由溪谷及奇岩怪石等各種自然景物所構成的絕美風景。到了秋天的楓葉時節，周圍的群山盡是被妝點成一片紅、黃色。春天還可以看到「雪之迴廊」，不同的季節可以感受到各式各樣雄偉壯麗的景致變化。

每年最佳賞楓時節： 10月上旬～10月中旬

楓葉品種：岳樺、紅葉、七度灶

絕佳觀景地點：天狗之庭、不動澤橋

秋季造訪福島，放眼望去盡是被染成朱紅色的景緻。圖／JR東日本提供
秋季造訪福島，放眼望去盡是被染成朱紅色的景緻。圖／JR東日本提供
分享
旅客可以搭乘小船欣賞最上川的河邊風光。圖／JR東日本提供
旅客可以搭乘小船欣賞最上川的河邊風光。圖／JR東日本提供
分享
「鳴子峽」是大谷川貫穿峽谷所侵蝕而成的大溪谷，為宮城縣中數一數二的觀光名地。圖／...
「鳴子峽」是大谷川貫穿峽谷所侵蝕而成的大溪谷，為宮城縣中數一數二的觀光名地。圖／JR東日本提供
分享
擁有1,100年以上歷史的「山寺」，為東北地方屈指可數的神社佛堂。圖／JR東日本...
擁有1,100年以上歷史的「山寺」，為東北地方屈指可數的神社佛堂。圖／JR東日本提供
分享
「塔崖」被指定為國家天然記念物，每年的最佳賞楓時節由10月下旬揭開序幕。圖／JR...
「塔崖」被指定為國家天然記念物，每年的最佳賞楓時節由10月下旬揭開序幕。圖／JR東日本提供
分享
磐梯吾妻道路全長約29公里，為日本第一條山岳道路。圖／JR東日本提供
磐梯吾妻道路全長約29公里，為日本第一條山岳道路。圖／JR東日本提供
分享

福島溫泉建築
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42

萬聖節暗黑系正夯！3家美式餐廳推血手指、蜘蛛比恐怖

2019-10-24 20:25

采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36

小資秋冬保養必看！無印良品、台隆手創館這幾款快入手

2019-10-24 19:25

只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37

天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20

Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59

香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57

快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！

2019-10-24 17:43

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49

連俞涵MIDO彩石腕表初體驗 秒呼「這就是我的菜」

2019-10-24 16:17

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

風格最強大的腕表就是J12！古力娜扎、文淇都被駕馭了

2019-10-24 15:41

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

苦茶油搭配在地版畫 美妝成為亮眼伴手禮

2019-10-24 14:20

浮雕唇膏絕美珊瑚色！香奈兒耶誕彩妝，優雅點綴貴氣風

2019-10-24 13:38

U值媒／李安新電影讓人看的黑人問號？！

2019-10-24 12:38

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

大S、楊丞琳穿sandro帥氣褲裝 品牌首開紐約旗艦店

2019-10-24 12:11

台北夜市打牙祭暖身 票選名攤美食抽iPhone11

2019-10-24 12:08

鰻魚飯也走網美風 美到讓人捨不得吃

2019-10-24 12:01

U值媒／北非綁票案！為不被承認的受害者發聲

2019-10-24 11:38

台北爵士音樂節 火星人吉他手明登場 孫盛希周日獻唱

2019-10-24 11:23

高美館《南方作為相遇之所》典藏品結合VR、AR實境體驗

2019-10-24 11:23

《2019大城小肆音樂劇節》臺灣原創音樂劇熱鬧開演

2019-10-24 11:04

超高人氣日本福井恐龍博士 年底坐鎮華山

2019-10-24 11:01

台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32

趙心綺「極光蝴蝶」 回歸生命之源

2019-10-24 00:05

好愛去日本玩！台旅客9月赴日人次達37.6萬　成長14.3%

2019-10-23 23:58

遠百周年慶大手筆 全台送10車

2019-10-23 23:36

Chopard 滿懷情感的工藝大師

2019-10-23 23:35

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25
看更多

熱門文章

在高雄月薪4萬是什麼等級？ 網友2個字誇張形容

2019-10-24 13:49

台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

飛行41年 長榮航空前機師錢超銘：追夢要堅持

2019-10-24 08:54

Apple耳機丟洗衣機滾半年沒壞 網曝AirPods下場

2019-10-24 10:24

入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59

老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40

交通標誌大搜奇！這幾個好好笑 還有更好笑的嗎？敲碗等…

2019-10-24 11:00

吳德榮：下周二鋒面影響 北台灣變天

2019-10-24 07:47

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

布袋滯洪池太陽能光電板施工 候鳥不見了

2019-10-24 11:27

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

台南麻豆種菜伯買刮刮樂 中千萬頭獎樂當養老金　

2019-10-24 13:20

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發

2019-10-24 16:07

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

每日星座運勢／天秤事業忙得心應手　多看多學多做

2019-10-24 00:00

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25

【家人關係】鄭翔釗／與眾不同的偏食

2019-10-24 06:00

【心情點滴】茄子／蒼蠅

2019-10-24 06:00

防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／男孩飛起來

2019-10-24 06:00

種菜阿伯太狂！抱走「千萬刮刮樂」大獎回家享清福

2019-10-24 12:53

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

小心！吃反式脂肪罹阿茲海默症或失智機率高出75%

2019-10-24 12:26

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

彭啟明：今節氣為霜降 亞洲冷空氣還在高緯度醞釀

2019-10-24 08:29

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

液體OK繃 不適合塗複雜傷口

2019-10-23 23:53

流感疫苗太晚開打 公費流感抗病毒藥劑下月提供

2019-10-23 23:45

台北最大花海來襲！關渡4公頃下月中旬綻放

2019-10-24 13:37

你是181萬名車主之一嗎？機車未定檢當心被罰500元

2019-10-24 12:27

好愛去日本玩！台旅客9月赴日人次達37.6萬　成長14.3%

2019-10-23 23:58

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

桃竹冬茶茶菁滯銷 茶之魔手伸援手

2019-10-24 14:41

「拜託不要封鎖我」 癡情男深夜爬防火牆苦求女友

2019-10-24 11:17

阿茲海默症服藥更惡化 原來是這種少見失智症

2019-10-24 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top