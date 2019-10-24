搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地
許多旅客熱衷於赴日本賞楓，自然環境優異的日本東北地區，更有許多欣賞紅葉的好去處！在南東北的宮城縣、山形縣、福島縣，就有包括鳴子峽、松島、最上川等不同景點，適合旅客安排秋遊賞楓之旅。
【宮城縣－鳴子峽】
「鳴子峽」為流經宮城縣的大谷川貫穿峽谷所侵蝕而成的大溪谷。環繞於全長達2.5公里，深度約為100公尺的懸崖峭壁中，為宮城縣中數一數二的觀光名地！10月下旬至11月上旬的這段期間，如火焰般通紅的楓葉與松樹的綠意盎然相映成趣，與閃爍著灰色光澤的岩石交織，描繪出一幅五彩繽紛的絕美景致。周圍更有中山平溫泉、鳴子溫泉等觀光溫泉街。
每年最佳賞楓時節：10下旬～11上旬
楓葉品種：紅葉、槭樹、板屋楓、山毛欅等
絕佳觀景地點：中山平入口的眺望臺
【宮城縣－松島】
松島被列為「日本三景」之一。秋天來臨之際，於「瑞巖寺」及「圓通院」，放眼望去盡是被染成朱紅色的景緻，伴隨著被燈光點綴的庭園，有如幻想般的絕美景致在眼前展開。此外，置身於浮在松島灣中的260座島嶼中，不僅可以飽覽扇谷地形，更能享受由楓葉點綴的遼闊視野以及松島的大自然之美。
每年最佳賞楓時節：11月上旬～11月下旬
楓葉品種：伊呂波紅葉、小羽團扇楓、雞爪槭
絕佳觀景地點：扇谷、觀瀾亭、天麟院、圓通院、雙關山
【山形縣－最上川】
最上川身為日本三大急流之一，得名於江戶時代俳句的著名詩人「松尾芭蕉」造訪此地時，因其極快的流速而將之歌詠為「最上川」。現在除了部分流域較為湍急外，河川整體的流速則較為和緩。若想要充分飽覽楓葉美景，推薦乘坐「最上峽芭蕉線」搭乘小船欣賞河邊風光。邊聆聽船夫所吟唱的船調、邊悠緩地乘著小船順流而下、欣賞兩岸峭壁所綿延橫亙的壯闊景緻。依傍於最上川兩旁的群山被染成一片楓紅、在水面的映照下恰恰構成一幅絕美景致。
每年最佳賞楓時節：10月下旬～11上旬
楓葉品種：紅葉、山毛欅、楢樹
絕佳觀景地點：乘坐「最上峽芭蕉線」小船、白絲瀑布周邊
【山形縣－山寺】
「山寺」具有1,100年以上歷史，為在東北地方屈指可數的神社佛堂。面向山頂上矗立著的「五大堂」、攀登上1,015階石梯的過程中，可以觀覽被國家指定為重要文化財產的建築物及佛像。在浸沐於神聖氛圍中的納經堂、開山堂等建築物中，可以一覽絕美風景。由五大堂更可以遠眺由綴滿楓葉的群山所綿延的壯闊景緻。從山形市出發便可以輕鬆到訪。
每年最佳賞楓時節： 11上旬
楓葉品種：櫻花、槭樹、山毛欅
絕佳觀景地點：奧山寺遊仙峽、面白山紅葉川溪谷
【福島縣－塔崖】
「塔崖」被指定為國家天然記念物，位於福島縣南會津郡。可以觀察到斷崖的形狀有如高塔般、經年累月之下所自然形成的溪谷。每年的最佳賞楓時節由10月下旬揭開序幕，紅葉及楢樹等闊葉樹更為灰白的岩石表層披上了彩衣。是個得以一面觀覽經深度侵蝕的岩石拱門，一面欣賞楓葉美景的秘密景點。
每年最佳賞楓時節： 10月下旬～11上旬
楓葉品種：紅葉、楢樹
絕佳觀景地點：吊橋
【福島縣－磐梯吾妻道路】
磐梯吾妻道路為連結高湯溫泉與土湯嶺、全長約29公里，為日本第一條山岳道路。獲選為日本道路100選內，平均海拔高度為1,350公尺。蜿蜒於吾妻山中的路徑中，可以觀察到由溪谷及奇岩怪石等各種自然景物所構成的絕美風景。到了秋天的楓葉時節，周圍的群山盡是被妝點成一片紅、黃色。春天還可以看到「雪之迴廊」，不同的季節可以感受到各式各樣雄偉壯麗的景致變化。
每年最佳賞楓時節： 10月上旬～10月中旬
楓葉品種：岳樺、紅葉、七度灶
絕佳觀景地點：天狗之庭、不動澤橋
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