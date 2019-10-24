吸引日人來觀光 大阪6條地鐵線下周看得到「台灣味」

2019-10-24 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



日本是台灣第二大國際客源市場，2018年來台旅客近197萬人次。為持續台灣觀光在日本的宣傳力道，交通部觀光局預訂在10月27日在日本KITAUME廣場辦理Roadshow活動，並結合大阪6條不同地鐵線刊登台灣觀光宣傳廣告，讓關西地區的日本民眾，感受為期一周的零距離「台灣味」。

觀光局說，今年委託台灣觀光協會組團在10月24日至27日前往大阪參加日本規模最大、最具代表性之「Tourism Expo Japan」日本旅展，昨天也在大阪舉辦台灣觀光推廣會。

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觀光局明年主打「2020脊梁山脈旅遊年」，為展現台灣268座3000公尺以上高山的旅遊魅力，今年JATA日本旅展台灣展館以「山脈」為主軸，設計結合山城小鎮和鐵道旅遊的元素，以大型輸出展現山脈壯闊感，並利用地圖搭配北、中、南、東的方式讓日本民眾認識台灣各地資源。