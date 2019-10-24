萬聖節暗黑系正夯！3家美式餐廳推血手指、蜘蛛比恐怖
2019-10-24 20:25
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
迎接萬聖節到來，各家美式餐廳業者紛推暗黑系料理上桌，TGI FRIDAYS推出萬聖節限定餐飲，如怪怪三眼堡、血手指肋排等；德州鮮切牛排推出點任一主餐可加購暗黑系調酒；樂子餐廳推出秋冬限定酷黑料理，如黑潮鱈魚堡、炫黑軟殼蟹酪梨吐司等，提供消費者選擇。
1.TGI FRIDAYS
萬聖節約三五好友一起來搞怪，TGI FRIDAYS從即日起到10月31日間推出4款期間限定萬聖餐飲，以「搞什麼鬼 萬聖搗蛋趴」為主題，結合鬼怪、蜘蛛、血手指等象徵餐點，規畫怪怪三眼堡、血手指肋排、鬼靈精怪、鬼魅之吻等菜肴，價位介於390元到760元。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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TGI FRIDAYS表示，活動期間祭出派對雙重送活動，若預約6人以上扮裝派對，就送血手指肋排，10月31日萬聖節當日，穿著節慶特殊裝扮到店，並說出通關密語「不給喝就搗蛋」，可以199元加購萬聖限定飲品鬼靈精怪，或以99元加購鬼魅之吻。兒童扮裝到店則可獲得萬聖節特殊氣球。
2.樂子
樂子與Vespa攜手合作，端出摩力黑派對秋冬限定菜單，10月29日到12月8日間，集結各種「黑」元素，規畫黑潮鱈魚堡、炫黑軟殼蟹酪梨吐司、炭黑拿鐵等餐點，價位介於360元到480元間。若在10月31日、11月29日穿黑衣並打卡上傳，標記「#摩力黑派對」，可享摩力黑派對餐點第2件半價優惠。
另凡點購任一摩力黑派對餐點，憑消費發票，就可以到Vespa內湖旗艦店或Vespa新竹市專賣店完成試乘，還有限量禮品可拿，Vespa車主可憑車鑰匙享活動餐點9折優惠。
3.
Texas Roadhouse德州鮮切牛排在萬聖節當天推出以南瓜、骷顱頭甜點，10月26日到10月31日間點購任一主餐，就可以用250元加購暗黑女巫瑪格麗特或搗蛋布朗尼。若穿暗黑系服裝，按讚成為粉絲，並拍照上傳個人臉書，就可免費獲贈價值240元暗黑女巫一杯。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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