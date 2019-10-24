采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



看好手搖飲市場持續發燒，夏姿集團旗下的餐飲品牌「采采食茶」正式推出手搖飲店，除了將商品聚焦台灣茶，也將品牌中的獨家茶點融入，打造獨家特色調飲。為慶祝開幕，10/25至10/27期間，推出連續三天於IG追蹤或FB按讚即贈送飲品活動。

采采食茶董事王子豪親自挑選了位於東區的店面，以粉、白兩色打造出簡潔俐落的清新店格，維持采采一貫的優雅氣質，同時加入年輕活潑的氛圍，調茶師們也身穿夏姿創辦人王陳彩霞親自設計的圍裙，讓醞釀許久的手搖飲品牌終於正式登場。王子豪表示，其實很早就想做手搖飲，現在時機成熟，藉由品牌來推廣健康、好喝的台灣茶，門市共有60種各有特色的調飲，都是使用台灣在地的阿里山烏龍茶、東方美人茶、文山包種茶、凍頂烏龍茶製作。

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王子豪說：「不擔心手搖飲市場的競爭激烈，本著堅持品質與創新的初衷，相信一定能走出自己的路」，期待透過新品牌為采采食茶增添更多的可能性。門市提供大眾口味的珍奶茶、原味茶等品項，首波推薦與蜂蜜燕窩黃金糖結合的氣泡飲「黃金莓果冰晶」、有著淡淡的檸檬香氣的「馬告果香文山包種茶」、「鳳梨文山包種冰晶」等特色調飲，不只口味層次多變，也為台灣人手一杯的帶來手搖飲文化，帶來新潮流。

CHA CHA THÉ 采采食茶－搖飲

店址：台北市大安區忠孝東路四段8號1樓

電話：02-2711-6116