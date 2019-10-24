親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

為何日本人不愛穿牛仔褲？ 澀谷年輕人曝3大原因超中肯

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36聯合報 記者江佩君／即時報導

這幾年萬聖節過節氣氛愈來愈濃厚，爸媽也相當熱衷與小朋友一起打扮變裝的樂趣。百貨觀察到親子對萬聖節變裝的喜愛，萬聖節相關主題活動一年比一年盛大，現在甚至百貨主動策畫遊行嘉年華，就是要藉此產生聚客力。

● 新光三越全台擴大舉辦號召萬名萌鬼上街

新光三越台北信義新天地2018萬聖節遊行。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地2018萬聖節遊行。圖／新光三越提供
分享

觀察近年來民眾歡度萬聖節氣氛愈來愈濃厚，今年新光三越全台擴大規畫超過25場萬聖限定系列遊行嘉年華，號召萬名萌鬼一起上街遊行。包括今年信義區最盛大的搞鬼計劃，10/26周六下午五點將於A11大門口，由經典反派角色「黑魔女」帶領萬聖反派軍團在香堤廣場遊行。

10/27周日台北南西店號召小搗蛋鬼們穿上萬聖節裝扮來大鬧南西商圈；台北站前店由可愛玩偶帶領吸血鬼、繃帶男、殭屍等邀百位小鬼一齊來搗蛋。台南新天地小西門則邀請民眾大膽變裝並闖關領取萌鬼證書，各店幾乎都有萬聖節主題活動。

新光三越台北站前店MAC專櫃和台北南西店NYX專櫃都推出萬聖節限定彩妝活動，讓專業彩妝人員親手幫你畫出最潮的萬聖節妝容。

● 環球購物中心小朋友百貨討糖遊行

環球購物中心將舉辦多場萬聖節變裝活動。圖／環球購物中心提供
環球購物中心將舉辦多場萬聖節變裝活動。圖／環球購物中心提供
分享

環球購物中心（Global Mall）全店七店將舉辦多場萬聖節派對活動，自本周末起到10月31日，共舉辦超過20場萬聖節活動，包括變裝搗蛋大遊行，小朋友可以以創意裝扮在百貨討糖遊行。桃園A8舉辦DIY眼球造型果凍，還有南瓜燈籠彩繪搭配七彩LED燈。

萬聖節應景商品與餐點少不了，中和環球推出多樣節慶限定版萬聖節商品，TOYSRUS「幼童趣味蜘蛛裝」398元、搗蛋討糖必備的「南瓜桶」148元、第二件5折。TGI FRIDAYS更推出多款應景的萬聖節餐點及甜點，讓消費者搶攻IG版面。

大葉高島屋10/26發放2千個南瓜桶

全台最大規模萬聖節活動，也是天母年度盛事「天母搞什麼鬼—萬聖節嘉年華」於10/26登場，當天下午一點大葉高島屋會在戶外廣場發放2千個南瓜桶，另館內也網羅了小朋友變裝商品推薦，最低優惠1.9折起。當天也會推出鯊魚寶寶、佩佩豬等見面會活動不間斷。

● 台北統一時代首度舉辦HALLOWEEN派對

台北統一時代百貨Mister Donut即日起推出「期間限定」6款萬聖節甜甜圈。...
台北統一時代百貨Mister Donut即日起推出「期間限定」6款萬聖節甜甜圈。圖／統一時代提供
分享

統一時代百貨台北店搶攻親子及年輕人商機，首度舉辦HALLOWEEN派對。10/25號召鄰近幼稚園破百位小萌鬼遊館搗蛋，推出限時搶糖活動。

10/26首度舉辦HALLOWEEN鬼裝派對吸引年輕族群，參加即送市價超過1,000元CLIO派對包，更邀請W Taipei音樂總監DJ Chun Chun、嘻哈小魔女Allyson陳瑾緗、金曲獎入圍最佳新人J.Sheon壓軸，於App扣50點會員點數即可報名參加。

福里安花神推出萬聖節限定套餐。圖／新光三越提供
福里安花神推出萬聖節限定套餐。圖／新光三越提供
分享
新光三越台北中中港店2018萬聖節遊行。圖／新光三越提供
新光三越台北中中港店2018萬聖節遊行。圖／新光三越提供
分享

萬聖節統一時代百貨大葉高島屋
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

萬聖節暗黑系正夯！3家美式餐廳推血手指、蜘蛛比恐怖

2019-10-24 20:25

采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14

小資秋冬保養必看！無印良品、台隆手創館這幾款快入手

2019-10-24 19:25

只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37

天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20

Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59

香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57

快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！

2019-10-24 17:43

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49

連俞涵MIDO彩石腕表初體驗 秒呼「這就是我的菜」

2019-10-24 16:17

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

風格最強大的腕表就是J12！古力娜扎、文淇都被駕馭了

2019-10-24 15:41

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

苦茶油搭配在地版畫 美妝成為亮眼伴手禮

2019-10-24 14:20

浮雕唇膏絕美珊瑚色！香奈兒耶誕彩妝，優雅點綴貴氣風

2019-10-24 13:38

U值媒／李安新電影讓人看的黑人問號？！

2019-10-24 12:38

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

大S、楊丞琳穿sandro帥氣褲裝 品牌首開紐約旗艦店

2019-10-24 12:11

台北夜市打牙祭暖身 票選名攤美食抽iPhone11

2019-10-24 12:08

鰻魚飯也走網美風 美到讓人捨不得吃

2019-10-24 12:01

U值媒／北非綁票案！為不被承認的受害者發聲

2019-10-24 11:38

台北爵士音樂節 火星人吉他手明登場 孫盛希周日獻唱

2019-10-24 11:23

高美館《南方作為相遇之所》典藏品結合VR、AR實境體驗

2019-10-24 11:23

《2019大城小肆音樂劇節》臺灣原創音樂劇熱鬧開演

2019-10-24 11:04

超高人氣日本福井恐龍博士 年底坐鎮華山

2019-10-24 11:01

台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32

趙心綺「極光蝴蝶」 回歸生命之源

2019-10-24 00:05

好愛去日本玩！台旅客9月赴日人次達37.6萬　成長14.3%

2019-10-23 23:58

遠百周年慶大手筆 全台送10車

2019-10-23 23:36

Chopard 滿懷情感的工藝大師

2019-10-23 23:35

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25

萬聖限定！ Roll Ice Cream Factory搞怪冰品超吸睛

2019-10-23 23:01
看更多

熱門文章

在高雄月薪4萬是什麼等級？ 網友2個字誇張形容

2019-10-24 13:49

台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

下班回家發現妻子蒸菜 鍋蓋一掀卻看到融化的筷子

2019-10-23 21:33

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

飛行41年 長榮航空前機師錢超銘：追夢要堅持

2019-10-24 08:54

交通標誌大搜奇！這幾個好好笑 還有更好笑的嗎？敲碗等…

2019-10-24 11:00

入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59

吳德榮：下周二鋒面影響 北台灣變天

2019-10-24 07:47

Apple耳機丟洗衣機滾半年沒壞 網曝AirPods下場

2019-10-24 10:24

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

布袋滯洪池太陽能光電板施工 候鳥不見了

2019-10-24 11:27

台南麻豆種菜伯買刮刮樂 中千萬頭獎樂當養老金　

2019-10-24 13:20

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

「長得美、情路愈坎坷」3大星座 天蠍桃花旺卻常受傷

2019-10-23 20:55

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

每日星座運勢／天秤事業忙得心應手　多看多學多做

2019-10-24 00:00

在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發

2019-10-24 16:07

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

【家人關係】鄭翔釗／與眾不同的偏食

2019-10-24 06:00

防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24

【心情點滴】茄子／蒼蠅

2019-10-24 06:00

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25

大漁餐飲集團插旗公益路 霸氣推頂級鰻魚飯

2019-10-23 21:11

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／男孩飛起來

2019-10-24 06:00

種菜阿伯太狂！抱走「千萬刮刮樂」大獎回家享清福

2019-10-24 12:53

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

彭啟明：今節氣為霜降 亞洲冷空氣還在高緯度醞釀

2019-10-24 08:29

小心！吃反式脂肪罹阿茲海默症或失智機率高出75%

2019-10-24 12:26

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

液體OK繃 不適合塗複雜傷口

2019-10-23 23:53

流感疫苗太晚開打 公費流感抗病毒藥劑下月提供

2019-10-23 23:45

你是181萬名車主之一嗎？機車未定檢當心被罰500元

2019-10-24 12:27

台北最大花海來襲！關渡4公頃下月中旬綻放

2019-10-24 13:37

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

好愛去日本玩！台旅客9月赴日人次達37.6萬　成長14.3%

2019-10-23 23:58

「拜託不要封鎖我」 癡情男深夜爬防火牆苦求女友

2019-10-24 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top