萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街
這幾年萬聖節過節氣氛愈來愈濃厚，爸媽也相當熱衷與小朋友一起打扮變裝的樂趣。百貨觀察到親子對萬聖節變裝的喜愛，萬聖節相關主題活動一年比一年盛大，現在甚至百貨主動策畫遊行嘉年華，就是要藉此產生聚客力。
● 新光三越全台擴大舉辦號召萬名萌鬼上街
觀察近年來民眾歡度萬聖節氣氛愈來愈濃厚，今年新光三越全台擴大規畫超過25場萬聖限定系列遊行嘉年華，號召萬名萌鬼一起上街遊行。包括今年信義區最盛大的搞鬼計劃，10/26周六下午五點將於A11大門口，由經典反派角色「黑魔女」帶領萬聖反派軍團在香堤廣場遊行。
10/27周日台北南西店號召小搗蛋鬼們穿上萬聖節裝扮來大鬧南西商圈；台北站前店由可愛玩偶帶領吸血鬼、繃帶男、殭屍等邀百位小鬼一齊來搗蛋。台南新天地小西門則邀請民眾大膽變裝並闖關領取萌鬼證書，各店幾乎都有萬聖節主題活動。
新光三越台北站前店MAC專櫃和台北南西店NYX專櫃都推出萬聖節限定彩妝活動，讓專業彩妝人員親手幫你畫出最潮的萬聖節妝容。
● 環球購物中心小朋友百貨討糖遊行
環球購物中心（Global Mall）全店七店將舉辦多場萬聖節派對活動，自本周末起到10月31日，共舉辦超過20場萬聖節活動，包括變裝搗蛋大遊行，小朋友可以以創意裝扮在百貨討糖遊行。桃園A8舉辦DIY眼球造型果凍，還有南瓜燈籠彩繪搭配七彩LED燈。
萬聖節應景商品與餐點少不了，中和環球推出多樣節慶限定版萬聖節商品，TOYSRUS「幼童趣味蜘蛛裝」398元、搗蛋討糖必備的「南瓜桶」148元、第二件5折。TGI FRIDAYS更推出多款應景的萬聖節餐點及甜點，讓消費者搶攻IG版面。
● 大葉高島屋10/26發放2千個南瓜桶
全台最大規模萬聖節活動，也是天母年度盛事「天母搞什麼鬼—萬聖節嘉年華」於10/26登場，當天下午一點大葉高島屋會在戶外廣場發放2千個南瓜桶，另館內也網羅了小朋友變裝商品推薦，最低優惠1.9折起。當天也會推出鯊魚寶寶、佩佩豬等見面會活動不間斷。
● 台北統一時代首度舉辦HALLOWEEN派對
統一時代百貨台北店搶攻親子及年輕人商機，首度舉辦HALLOWEEN派對。10/25號召鄰近幼稚園破百位小萌鬼遊館搗蛋，推出限時搶糖活動。
10/26首度舉辦HALLOWEEN鬼裝派對吸引年輕族群，參加即送市價超過1,000元CLIO派對包，更邀請W Taipei音樂總監DJ Chun Chun、嘻哈小魔女Allyson陳瑾緗、金曲獎入圍最佳新人J.Sheon壓軸，於App扣50點會員點數即可報名參加。
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