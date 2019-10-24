小資秋冬保養必看！無印良品、台隆手創館這幾款快入手
2019-10-24 19:25
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
入秋微涼之際，又到了保養品換季的時節，雖然百貨周年慶美妝價格超殺，但小資族還有更經濟實惠的選擇，MUJI無印良品「體驗服務顧問EA」分享秋冬保養3大重點，保養品每款100～699元就能入手，HANDS台隆手創館針對秋冬保養需求推出多款明星開架保養品的同系列新品，搭配10月底前的特價優惠，整組入手也不超過3,000元。
入秋之後氣候較為乾燥觀察秋冬氣候乾燥，肌膚因缺水而緊繃、產生細紋等問題，MUJI無印良品「體驗服務顧問EA」建議換季保養應首重肌膚保濕及潤澤，每天早晚清潔後可先用MUJI導入化妝水調理膚質，再使用原色化妝棉搭配MUJI敏感肌化妝水系列，為秋冬保養奠基第一道保濕呵護；加強潤澤可用MUJI敏感肌保濕乳霜以畫圓方式輕輕按摩，也可選擇MUJI敏感肌面膜，使用頻率以一周1～2次為宜。此外，經過夏季的艷陽照曬，不妨利用秋冬使用美白保養品，像是MUJI敏感肌美白精華液、MUJI敏感肌美白乳液等。
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HANDS台隆手創館的小資秋冬保養首推Wafood Made酒粕透潤系列，添加酒粕、大米發酵液、酵母等護膚精華，全系列包括卸妝霜、洗面乳、化妝水、乳霜等，10月底前特價450～633元；以親民價位與口碑擁有一票鐵粉的豆乳美肌系列也是小資族的首選清單，全系列包括豆乳美肌緊緻潤澤化妝水Ｎ、乳液Ｎ、夜用乳霜、眼霜Ｎ、凝凍乳液面膜、乳液面膜Ｎ、多效凝膠霜等，10月底前特價332～523元，其中多效凝膠霜、乳液面膜都是懶人快速保養的好選擇。
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