只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表 2019-10-24 18:44
聯合報 記者
曾智緯
／台北即時報導
雖然是主流
，但宇舶表（HUBLOT）的每一步都會讓人感到驚喜。近年，品牌投身鑽研各種高科技材質來製作 品牌 ，掌握了高硬度藍寶石水晶玻璃、耐磨的二氧化鋯陶瓷特性後，最新力作這只運用 腕表 成分當作表殼的Big Bang MP-11 SAXEM腕表。 稀土
先不提，要如何把稀土元素加入製表程序，這一款HUBLOT Big Bang MP-11 SAXEM腕表的外觀就夠魔幻了，如同祖母綠寶石般的翠綠色表殼，能夠一眼透視HUB9011手動上鍊機芯上，多達7組串連式發條盒以及動力儲存顯示軸，看起來根本就像是太空艙裡的裝置。而這樣的視覺效果，正是拜稀土元素與藍寶石水晶玻璃的作用而成，根據HUBLOT發出的資訊顯示，表殼耐磨性和光澤度則可與鑽石相提並論，透度遠勝於翡翠，放眼表壇還沒有人能達到這項成就。
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而什麼稀土？簡單來說，這是一項由十數種元素所組成的金屬，目前世界最大產量地為中國，而我們現今的各種生活中的使用電器中，或多或少都有著稀土成分，因此才會成為「中美貿易戰」中最受矚目的談判項目。而HUBLOT則是用運用了稀土中的銩、鈥和鉻等金屬，結合藍寶石水晶玻璃中的氧化鋁，作為其致色元素，展現所見的翠綠色表殼，腕表名稱中的「SAXEM」就是兩者結合縮寫。這樣特別的材質，運用來製作品牌著名的複雜腕表，再適合不過了，但一樣受限於製作難度，因此僅推出20只。
宇舶表Big Bang MP-11 SAXEM腕表，綠色藍寶石水晶玻璃表殼，14天動力儲存，限量20只，約392萬4,000元。圖／HUBLOT提供 分享 宇舶表Big Bang MP-11 SAXEM腕表，綠色藍寶石水晶玻璃表殼，14天動力儲存，限量20只，約392萬4,000元。圖／HUBLOT提供 分享 從側面圖來看，就可以看到宇舶表如何結合稀土元素加上藍寶石水晶玻璃表殼，成就出耐磨性和光澤度可與鑽石相提並論的特色。圖／HUBLOT提供 分享
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