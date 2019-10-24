只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



雖然是主流品牌，但宇舶表（HUBLOT）的每一步都會讓人感到驚喜。近年，品牌投身鑽研各種高科技材質來製作腕表，掌握了高硬度藍寶石水晶玻璃、耐磨的二氧化鋯陶瓷特性後，最新力作這只運用稀土成分當作表殼的Big Bang MP-11 SAXEM腕表。

先不提，要如何把稀土元素加入製表程序，這一款HUBLOT Big Bang MP-11 SAXEM腕表的外觀就夠魔幻了，如同祖母綠寶石般的翠綠色表殼，能夠一眼透視HUB9011手動上鍊機芯上，多達7組串連式發條盒以及動力儲存顯示軸，看起來根本就像是太空艙裡的裝置。而這樣的視覺效果，正是拜稀土元素與藍寶石水晶玻璃的作用而成，根據HUBLOT發出的資訊顯示，表殼耐磨性和光澤度則可與鑽石相提並論，透度遠勝於翡翠，放眼表壇還沒有人能達到這項成就。

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