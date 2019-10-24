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管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37聯合報 記者魏妤庭／即時報導

出國玩還能上網不用錢！新加坡航空與Datapro Technologies合作推出優惠，搭乘新加坡航空與勝安航空前往新加坡的旅客，線上預訂Wi-Fi裝置後，抵達樟宜機場內皇冠假日酒店的WiFi熱點服務站出示航班訂位代號，就可領取免費3天2夜Wi-Fi分享器。

新加坡航空與Datapro Technologies合作推出搭機享免費Wi-Fi活動，提供2GB的網路流量，讓符合使用免費Wi-Fi條件的旅客在新加坡旅遊可以享有網路連線不中斷。而且美個行動熱點Wi-Fi分享器電池續航力高達12小時，一次可以與5台裝置連線。

新加坡航空表示，旅客可以再出發前於線上預訂免費Wi-Fi裝置，抵達新加坡後，再前往設置於樟宜機場內皇冠假日酒店的WiFi熱點服務站，出示新航或勝安航空的航班訂位代號，就可領取免費的三天兩夜WiFi分享器。若未事先預約也可以到現場申請，但現場數量有限，領完為止。

新加坡航空推出搭機到新加坡旅遊，提供免費Wi-Fi機使用。圖／新加坡航空提供
新加坡航空推出搭機到新加坡旅遊，提供免費Wi-Fi機使用。圖／新加坡航空提供
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新加坡航空樟宜機場
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