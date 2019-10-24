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天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20聯合報 記者江佩君／即時報導

大葉高島屋後，新光三越天母店周年慶將於11月7日至11月24日登場，鎖定在地親子客層，獨家打造「粉紅樂園」用7大遊樂設施與10大快閃店集客。另外，天母商圈年度盛事萬聖節活動規模逐年擴大，今年新光三越與大葉高島屋將於本周六下午一點起在大門口免費發放南瓜桶與民眾同歡。

隨著大台北地區百貨愈開愈多，此消彼長情況下，近年出現商圈移轉現象。天母商圈有三大百貨鼎立，包括大葉高島屋、新光三越、遠東SOGO，由於天母商圈屬封閉型商圈，近年商圈少了外來客消費，天母百貨產值也從鼎盛期的一年150億一路遞減至目前不到百億，縮水三成多。

剛結束的大葉高島屋周年慶，因期間遇上停電加上停業一天檢修館內設備，業績損失超過兩千萬，因此周年慶業績表現並未如預期。另外，天母SOGO周年慶將於11月27日至12月8日登場。

但天母仍是百貨業者眼中的優質商圈，新光三越天母店店長鄭清輝表示，天母人消費力還是不錯，像是館內獨家引進的日本頂級高爾夫球品牌HONMA，平均客單價10萬以上，周慶前已有蠻多客人下訂。為了回應天母人的生活型態，明年將擴大餐飲，引進咖啡廳、早午餐店。

新光三越天母店周年慶，即鎖定親子客層，獨家打造「粉紅樂園」包括旋轉木馬、小火車、咖啡杯、噴射機、摩天輪、海盜船、5D電影院等七項粉紅遊樂設施。另有10大快閃店，包括人氣貝果「MIOPANE」、宜蘭手工千層蛋糕專賣店「鄉間座」、「Fascinee法式馬卡龍」、「CANDY POPPY X LINE FRIENDS」聯名爆米花等。透過持續創造話題、聚客活動把消費者找回來。

新光三越天母店周年慶優惠，全館滿5,000送500、化妝品區滿2,000送200，名品單櫃、大家電區、法雅客+iStore滿萬送500，貴賓卡首七日獨享名品單櫃、大家電區、法雅客+iStore滿萬送千。

新光三越天母店15周年慶，小吃街與超市都有推出150元同慶價。圖／新光三越提供
新光三越天母店15周年慶，小吃街與超市都有推出150元同慶價。圖／新光三越提供
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新光三越天母店周年慶，獨家打造「粉紅樂園」共有七項遊樂設施。記者江佩君／攝影
新光三越天母店周年慶，獨家打造「粉紅樂園」共有七項遊樂設施。記者江佩君／攝影
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新光三越天母店周年慶，獨家打造「粉紅樂園」共有七項遊樂設施，每1點100元可玩一...
新光三越天母店周年慶，獨家打造「粉紅樂園」共有七項遊樂設施，每1點100元可玩一項遊戲，5點優惠價300元。圖／新光三越提供
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天母年度盛事萬聖節將於10/26舉辦，新光三越與大葉高島屋當天下午一點在門口免費...
天母年度盛事萬聖節將於10/26舉辦，新光三越與大葉高島屋當天下午一點在門口免費發放南瓜桶與民眾同歡。圖／新光三越提供
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MIOPANE快閃期間「花生米漿桂圓紅棗乳酪貝果」搶先在天母新光三越首賣。圖／新光三越提供
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新光三越天母店周年慶獨家快閃店，來自宜蘭的鄉間座手工千層蛋糕。圖／新光三越提供
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新光三越天母店周年慶，獨家打造「粉紅樂園」共有七項遊樂設施。記者江佩君／攝影
新光三越天母店周年慶，獨家打造「粉紅樂園」共有七項遊樂設施。記者江佩君／攝影
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周年慶大葉高島屋咖啡廳
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