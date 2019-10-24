Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



一年一度的Jo Malone耶誕限量系列將於11月1日起開賣，今年以「魔幻香氛」為主題，不僅禮盒換上午夜藍與金色星辰的華麗包裝，每年都被秒殺的耶誕倒數日曆也是必定要搶買的清單；此外，耶誕限量新香 「玫瑰與星玉蘭」更是夢幻至極，耶誕期間還會為香水瓶身戴上專屬限量的午夜藍玫瑰花飾。

Jo Malone今年的耶誕限量新香 :「玫瑰與星玉蘭」將超人氣的玫瑰與星玉蘭結合，星玉蘭與帶點些許辛辣香氣的大馬士革玫瑰、甜美馥郁的五月玫瑰交織出清新柔美的花香調，點綴著迷人的廣藿香和溫暖的琥珀，100ml售價5,200元，建議可與「罌粟花與大麥」做混搭，綻放甜美花香，也可搭配「銅木與皮革」，以對比的煙燻木本香襯托星玉蘭和玫瑰的迷人香氣。

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在Jo Malone「魔幻香氛」耶誕限量系列中，最受歡迎的「英國梨與小蒼蘭」再度換上限量包裝，神秘的午夜藍更添貴氣，英國梨與小蒼蘭藤枝擴香也首次推出耶誕限定配色，以午夜藍搭配湖水綠，與耀眼星空金相互呼應。

2019年Jo Malone耶誕倒數日曆包含24份魔法驚喜香氛小禮，從古龍水、迷你香氛蠟燭和迷你版沐浴與身體系列，售價16,000元、全台限量300組，其中銅木與皮革芳醇古龍水9ml、絲絨玫瑰與烏木芳醇淋浴油15ml、沒藥與零陵香芳醇潤膚乳霜 50ml、青檸羅勒與柑橘迷你沐浴香皂50g都是首次推出，甜杏仁與馬卡龍迷你香氛蠟燭35g、焚香與火屑迷你香氛蠟燭35g則是耶誕季節限定。

另外還有全台限量100組的Jo Malone裝飾香氛工藝蠟燭組，包含青檸羅勒與柑橘、英國梨與小蒼蘭、牡丹與胭紅麂絨等3款暢銷香氣，售價10,260元。限量禮盒部分則有極致耶誕拉炮、 House of Jo Malone London、英國梨與小蒼蘭禮盒、迷你香氛蠟燭禮盒、沐浴凝膠旅行禮盒（台中新光三越獨家）、鼠尾草與海鹽古龍水禮盒、迷你芳醇古龍水禮盒、芳香舒眠禮盒（SOGO復興館BR4獨家）、護手霜禮盒（台北忠孝SOGO館獨家），以及11月15日起開賣的耶誕拉炮、12月1日起開賣的耶誕吊飾禮盒等。