Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買 2019-10-24 17:59
聯合報 記者
陳立儀
／即時報導
一年一度的Jo Malone耶誕限量系列將於11月1日起開賣，今年以「魔幻香氛」為主題，不僅禮盒換上午夜藍與金色星辰的華麗包裝，每年都被秒殺的耶誕倒數日曆也是必定要搶買的清單；此外，耶誕限量新香 「玫瑰與星玉蘭」更是夢幻至極，耶誕期間還會為香水瓶身戴上專屬限量的午夜藍玫瑰花飾。
Jo Malone今年的耶誕限量新香 :「玫瑰與星玉蘭」將超人氣的玫瑰與星玉蘭結合，星玉蘭與帶點些許辛辣香氣的大馬士革玫瑰、甜美馥郁的五月玫瑰交織出清新柔美的花香調，點綴著迷人的廣藿香和溫暖的琥珀，100ml售價5,200元，建議可與「罌粟花與大麥」做混搭，綻放甜美花香，也可搭配「銅木與皮革」，以對比的煙燻木本香襯托星玉蘭和玫瑰的迷人香氣。
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在Jo Malone「魔幻香氛」耶誕限量系列中，最受歡迎的「
梨與小蒼蘭」再度換上限量包裝，神秘的午夜藍更添貴氣，英國梨與小蒼蘭藤枝擴香也首次推出耶誕限定配色，以午夜藍搭配湖水綠，與耀眼星空金相互呼應。 英國
2019年Jo Malone耶誕倒數日曆包含24份魔法驚喜香氛小禮，從古龍水、迷你香氛蠟燭和迷你版
與身體系列，售價16,000元、全台限量300組，其中銅木與皮革芳醇古龍水9ml、絲絨玫瑰與烏木芳醇淋浴油15ml、沒藥與零陵香芳醇潤膚乳霜 50ml、青檸羅勒與柑橘迷你沐浴香皂50g都是首次推出，甜杏仁與馬卡龍迷你香氛蠟燭35g、焚香與火屑迷你香氛蠟燭35g則是耶誕季節限定。 沐浴
另外還有全台限量100組的Jo Malone裝飾香氛工藝蠟燭組，包含青檸羅勒與柑橘、英國梨與小蒼蘭、牡丹與胭紅麂絨等3款暢銷香氣，售價10,260元。限量禮盒部分則有極致耶誕拉炮、 House of Jo Malone London、英國梨與小蒼蘭禮盒、迷你香氛蠟燭禮盒、沐浴凝膠旅行禮盒（台中新光三越獨家）、鼠尾草與海鹽古龍水禮盒、迷你芳醇古龍水禮盒、芳香舒眠禮盒（
復興館BR4獨家）、護手霜禮盒（台北忠孝SOGO館獨家），以及11月15日起開賣的耶誕拉炮、12月1日起開賣的耶誕吊飾禮盒等。 SOGO
Jo Malone也推出耶誕限量特殊包裝，購買任一款「魔幻香氛」耶誕限量系列即可享有午夜藍玫瑰限量包裝服務，購買3件商品以上即可獲得耶誕限量禮盒，還可繫上散發玫瑰與星玉蘭香氣的手寫小卡；購買耶誕限量系列滿5,000元及一般品項滿4,000元，即可客製個人專屬英文名的耶誕絲絨拉炮，還可獲得古龍水9ml；購買耶誕限量系列加任一件品項不限金額，即可獲得迷你拉炮，內含苦橙古龍水針管一支。
Jo Malone耶誕限量新香「玫瑰與星玉蘭」古龍水，100ml售價5,200元。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」裝飾香氛工藝蠟燭禮盒，200g X 3售價10,260元，全台限量100組。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」 聖誕限量系列倒數日曆，售價16,000元、全台限量300組。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」英國梨與小蒼蘭限量藤枝擴香組，售價3,990元。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」英國梨與小蒼蘭限量古龍水，100ml售價5,200元。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」耶誕限量系列推出多款禮盒。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」耶誕限量系列將於11月1日起開賣。圖／Jo Malone提供 分享 購買任一款Jo Malone「魔幻香氛」耶誕限量系列，即可享有午夜藍玫瑰限量包裝服務。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」耶誕限量系列推出多款禮盒。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」耶誕限量系列將於11月1日起開賣。圖／Jo Malone提供 分享 Jo Malone「魔幻香氛」英國梨與小蒼蘭系列禮盒，售價4,560元。圖／Jo Malone提供 分享
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