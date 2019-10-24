香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



時尚品牌香奈兒（CHANEL）旗下Métiers dArt工坊一直是構成其每季創作系列最重要的幕後推手之一，像是Lesage刺繡工坊、Massaro鞋履工坊、Lemarié山茶花羽飾工坊等等，細膩的工藝與經典DNA的結合都是延續品牌傳奇的指標元素，每年更有專屬的Métiers dArt工坊大秀帶來許多精彩設計。

為了張顯時尚工藝技術與專業，並延續1985年所發起的保存與發展工坊計畫，香奈兒在巴黎奧貝維埃大街（Porte dAubervilliers）打造了全新工坊總部，命名為「Le 19M」工坊計畫，日前特別舉辦了建築地基完工紀念儀式，包括香奈兒服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky、代表巴黎市長Anne Hidalgo出席並負責文化經濟多元性的巴黎副市長Frédéric Hocquard、巴黎市政共同體（Plaine Commune）總裁Patrick Braouezec、榮獲法國國家建築大獎（Grand Prix National）的建築師Rudy Ricciotti等人都出席了這場具象徵意義的活動。

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總裁Bruno Pavlovsky表示：「Le 19M」的目的是維護並發展各工坊的卓越傳統，畢竟這是巴黎的文化影響力與時尚界社會組織議題的交會點。」而這個工坊計畫名字可是有所含意的，從法文來看，「M」代表的是手（Mains）、時尚（Mode）、工坊（Métie），「19」則是這棟建築所在的區域。占地9000平方公尺，當中包含1200平方公尺專用於會議、分享與對話空間的公共設施，而25,000平方公尺的本體建築與結構也都經過最高標準的環境考量評估，完全遵循巴黎市氣候計畫，並推廣能源的效率以及生物多樣性，期許能夠獲得包括法國綠色建築標準與認證(NF HQE Tertiary Buildings)在內的環保標章。