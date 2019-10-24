親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57聯合報 記者吳曉涵／即時報導

時尚品牌香奈兒（CHANEL）旗下Métiers dArt工坊一直是構成其每季創作系列最重要的幕後推手之一，像是Lesage刺繡工坊、Massaro鞋履工坊、Lemarié山茶花羽飾工坊等等，細膩的工藝與經典DNA的結合都是延續品牌傳奇的指標元素，每年更有專屬的Métiers dArt工坊大秀帶來許多精彩設計。

為了張顯時尚工藝技術與專業，並延續1985年所發起的保存與發展工坊計畫，香奈兒在巴黎奧貝維埃大街（Porte dAubervilliers）打造了全新工坊總部，命名為「Le 19M」工坊計畫，日前特別舉辦了建築地基完工紀念儀式，包括香奈兒服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky、代表巴黎市長Anne Hidalgo出席並負責文化經濟多元性的巴黎副市長Frédéric Hocquard、巴黎市政共同體（Plaine Commune）總裁Patrick Braouezec、榮獲法國國家建築大獎（Grand Prix National）的建築師Rudy Ricciotti等人都出席了這場具象徵意義的活動。

總裁Bruno Pavlovsky表示：「Le 19M」的目的是維護並發展各工坊的卓越傳統，畢竟這是巴黎的文化影響力與時尚界社會組織議題的交會點。」而這個工坊計畫名字可是有所含意的，從法文來看，「M」代表的是手（Mains）、時尚（Mode）、工坊（Métie），「19」則是這棟建築所在的區域。占地9000平方公尺，當中包含1200平方公尺專用於會議、分享與對話空間的公共設施，而25,000平方公尺的本體建築與結構也都經過最高標準的環境考量評估，完全遵循巴黎市氣候計畫，並推廣能源的效率以及生物多樣性，期許能夠獲得包括法國綠色建築標準與認證(NF HQE Tertiary Buildings)在內的環保標章。

預計在2020年第三季開放的「Le 19M」，建築本體擴展至五層樓與兩層地下室，幾乎把香奈兒所有工坊整合在一起，包括Lesage刺繡工坊的刺繡師、工作人員與其刺繡學院（École de broderie d’art）、Montex刺繡工坊與其專責裝飾部門MTX、Massaro鞋履工坊、Lemarié山茶花羽飾工坊的羽飾與花飾專家、Maison Michel帽飾工坊製帽師、Lognon褶飾工坊、Paloma服飾面料加工坊、Goossens金銀工坊等，人數共達600人，此外，香奈兒旗下高端貼身衣物與泳裝品牌Eres也會進駐於此。在建築完工之前，更特別邀請藝術家Case Maclaim為「Le 19M」打造長達130公尺、高度5公尺的圍牆壁畫，展現充滿活力的街頭藝術氛圍，手繪感也帶來更親切有趣的視覺享受。

擴展至五層樓與兩層地下室的「Le 19M」建築本體，幾乎把香奈兒所有工坊整合在一...
擴展至五層樓與兩層地下室的「Le 19M」建築本體，幾乎把香奈兒所有工坊整合在一起。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒在巴黎奧貝維埃大街打造了全新工坊總部，命名為「Le 19M」工坊計畫。圖／...
香奈兒在巴黎奧貝維埃大街打造了全新工坊總部，命名為「Le 19M」工坊計畫。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒旗下Métiers dArt工坊一直是構成其每季創作系列最重要的幕後推手之...
香奈兒旗下Métiers dArt工坊一直是構成其每季創作系列最重要的幕後推手之一，細膩的工藝與經典DNA的結合都是延續品牌傳奇的指標元素。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒特別邀請藝術家Case Maclaim為「Le 19M」打造長達130公尺...
香奈兒特別邀請藝術家Case Maclaim為「Le 19M」打造長達130公尺、高度5公尺的圍牆壁畫。圖／香奈兒提供
分享
長達130公尺、高度5公尺的圍牆壁畫，展現充滿活力的街頭藝術氛圍，手繪感也帶來更...
長達130公尺、高度5公尺的圍牆壁畫，展現充滿活力的街頭藝術氛圍，手繪感也帶來更親切有趣的視覺享受。圖／香奈兒提供
分享
「Le 19M」工坊計畫日前特別舉辦了建築地基完工紀念儀式
「Le 19M」工坊計畫日前特別舉辦了建築地基完工紀念儀式
分享
香奈兒特別邀請藝術家Case Maclaim為「Le 19M」打造長達130公尺...
香奈兒特別邀請藝術家Case Maclaim為「Le 19M」打造長達130公尺、高度5公尺的圍牆壁畫。圖／香奈兒提供
分享
長達130公尺、高度5公尺的圍牆壁畫，展現充滿活力的街頭藝術氛圍，手繪感也帶來更...
長達130公尺、高度5公尺的圍牆壁畫，展現充滿活力的街頭藝術氛圍，手繪感也帶來更親切有趣的視覺享受。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒在巴黎奧貝維埃大街打造了全新工坊總部，命名為「Le 19M」工坊計畫。圖／...
香奈兒在巴黎奧貝維埃大街打造了全新工坊總部，命名為「Le 19M」工坊計畫。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒特別邀請藝術家Case Maclaim為「Le 19M」打造長達130公尺...
香奈兒特別邀請藝術家Case Maclaim為「Le 19M」打造長達130公尺、高度5公尺的圍牆壁畫。圖／香奈兒提供
分享

綠色建築巴黎香奈兒
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37

天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20

Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59

快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！

2019-10-24 17:43

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49

連俞涵MIDO彩石腕表初體驗 秒呼「這就是我的菜」

2019-10-24 16:17

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

風格最強大的腕表就是J12！古力娜扎、文淇都被駕馭了

2019-10-24 15:41

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

苦茶油搭配在地版畫 美妝成為亮眼伴手禮

2019-10-24 14:20

浮雕唇膏絕美珊瑚色！香奈兒耶誕彩妝，優雅點綴貴氣風

2019-10-24 13:38

U值媒／李安新電影讓人看的黑人問號？！

2019-10-24 12:38

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

大S、楊丞琳穿sandro帥氣褲裝 品牌首開紐約旗艦店

2019-10-24 12:11

台北夜市打牙祭暖身 票選名攤美食抽iPhone11

2019-10-24 12:08

鰻魚飯也走網美風 美到讓人捨不得吃

2019-10-24 12:01

U值媒／北非綁票案！為不被承認的受害者發聲

2019-10-24 11:38

台北爵士音樂節 火星人吉他手明登場 孫盛希周日獻唱

2019-10-24 11:23

高美館《南方作為相遇之所》典藏品結合VR、AR實境體驗

2019-10-24 11:23

《2019大城小肆音樂劇節》臺灣原創音樂劇熱鬧開演

2019-10-24 11:04

超高人氣日本福井恐龍博士 年底坐鎮華山

2019-10-24 11:01

台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32

趙心綺「極光蝴蝶」 回歸生命之源

2019-10-24 00:05

好愛去日本玩！台旅客9月赴日人次達37.6萬　成長14.3%

2019-10-23 23:58

遠百周年慶大手筆 全台送10車

2019-10-23 23:36

Chopard 滿懷情感的工藝大師

2019-10-23 23:35

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25

萬聖限定！ Roll Ice Cream Factory搞怪冰品超吸睛

2019-10-23 23:01

大漁餐飲集團插旗公益路 霸氣推頂級鰻魚飯

2019-10-23 21:11

上海外灘22號時尚峰薈 五位台灣設計師展2020春夏新品

2019-10-23 20:22

賈靜雯DIOR黑魔女盼女兒扮小丑 孟耿如被習俗搞婚頭

2019-10-23 19:59

SOGO「美妝天后宮」史上最狂回饋 化妝品滿6千送8百

2019-10-23 19:25

UNIQLO發表十大明星外套 蕭敬騰站台私心最愛這款

2019-10-23 18:43
看更多

熱門文章

在高雄月薪4萬是什麼等級？ 網友2個字誇張形容

2019-10-24 13:49

台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32

下班回家發現妻子蒸菜 鍋蓋一掀卻看到融化的筷子

2019-10-23 21:33

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

飛行41年 長榮航空前機師錢超銘：追夢要堅持

2019-10-24 08:54

交通標誌大搜奇！這幾個好好笑 還有更好笑的嗎？敲碗等…

2019-10-24 11:00

吳德榮：下周二鋒面影響 北台灣變天

2019-10-24 07:47

Apple耳機丟洗衣機滾半年沒壞 網曝AirPods下場

2019-10-24 10:24

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59

布袋滯洪池太陽能光電板施工 候鳥不見了

2019-10-24 11:27

台南麻豆種菜伯買刮刮樂 中千萬頭獎樂當養老金　

2019-10-24 13:20

「長得美、情路愈坎坷」3大星座 天蠍桃花旺卻常受傷

2019-10-23 20:55

老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40

賈靜雯DIOR黑魔女盼女兒扮小丑 孟耿如被習俗搞婚頭

2019-10-23 19:59

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

每日星座運勢／天秤事業忙得心應手　多看多學多做

2019-10-24 00:00

SOGO「美妝天后宮」史上最狂回饋 化妝品滿6千送8百

2019-10-23 19:25

在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發

2019-10-24 16:07

【心情點滴】茄子／蒼蠅

2019-10-24 06:00

【家人關係】鄭翔釗／與眾不同的偏食

2019-10-24 06:00

防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24

螞蟻冬天都會存糧過冬？真相並非如此

2019-10-23 20:38

大漁餐飲集團插旗公益路 霸氣推頂級鰻魚飯

2019-10-23 21:11

種菜阿伯太狂！抱走「千萬刮刮樂」大獎回家享清福

2019-10-24 12:53

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／男孩飛起來

2019-10-24 06:00

彭啟明：今節氣為霜降 亞洲冷空氣還在高緯度醞釀

2019-10-24 08:29

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25

小心！吃反式脂肪罹阿茲海默症或失智機率高出75%

2019-10-24 12:26

液體OK繃 不適合塗複雜傷口

2019-10-23 23:53

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

你是181萬名車主之一嗎？機車未定檢當心被罰500元

2019-10-24 12:27

流感疫苗太晚開打 公費流感抗病毒藥劑下月提供

2019-10-23 23:45

台北最大花海來襲！關渡4公頃下月中旬綻放

2019-10-24 13:37

好愛去日本玩！台旅客9月赴日人次達37.6萬　成長14.3%

2019-10-23 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top