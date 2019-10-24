快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！
2019-10-24 17:43
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
西洋萬聖節即將來臨，快時尚品牌齊推優惠跟新品一同「搞鬼」！日本GU除商品限時下殺百元起，還有消費可抽「世界迪士尼門票」等好禮；來自西班牙的BERSHKA則以吸血鬼與科學怪人為主題，推出一系列萬聖節流行新品。
日本GU迎接萬聖節，特別推出受到許多街頭潮人喜愛的SWEAT系列與「黑暗騎士」BATMAN蝙蝠俠聯名新款，由於今年適逢BATMAN蝙蝠俠80周年，GU將蝙蝠俠Logo、BATMAN字樣與漫畫中經典角色、場景為設計，融入寬版休閒上衣、寬版連帽上衣、印花T恤等單品設計，並提供長袖及短袖兩種款式。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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此外，至10月31日前，GU也推出多款男裝、女裝與童裝優惠100元起，南港、三多、崇德、板橋與新竹店也有多款獨家限定優惠。另外，10月25日至10月27日加碼推出「狂歡1趴1趴又1趴」瘋狂派對活動，不限金額消費即可抽「世界迪士尼門票」與當筆全額免費。
至於BERSHKA則迎合西洋鬼節的形象，以吸血鬼與科學怪人為主題，推出萬聖節系列，利用T恤、運動衫及襯衫等基本實搭款，結合印花、大色塊及藝術塗鴉等，營造另一種萬聖節的潮味。
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