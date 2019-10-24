又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



而從22年前起，SWATCH集團就與服飾品牌CALVIN KLEIN合作，推出授權腕表產品，也就是「CALVIN KLEIN Watches & Jewelry（簡稱CK表）」。然而流行腕表因為隨著市場的喜好變化大，因此競爭激烈，曾受到年輕市場喜愛的CK表，近年的佔比也大不如前，所以SWATCH集團在日前公告，將在不久的將來結束合作關係。

根據SWATCH集團在官網的訊息指出，分手的原因來自於CALVIN KLEIN近年的管理層動盪和不確定性，所以選擇在合約到期之後，就不再續約。雖然在該份聲明中，SWATCH集團並未說明時間點，不過據外媒報導，最快可能在2020年第一季就會終止雙方的合作關係。另外，消費者最關心的是之後CK表的維修服務、以及各個據點的關閉，目前台灣SWATCH集團還在向總部詢問各種可能，再向大眾與經銷商溝通。

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