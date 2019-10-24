8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起
2019-10-24 16:55
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
隨著11月28日感恩節的到來，「老乾杯」自11月1日起，新推出4款「和牛拼盤＋牛排」的組合方案，每人最低647元起，就能品嚐到日本、澳洲和牛的多重滋味；同時老乾杯也新推出魚子醬和牛壽司、A5和牛薄切沙朗蓋飯等產品，並升級「全程定烤」的服務，增添更佳的用餐體驗。
本次老乾杯所推出的和牛拼盤共有4種方案，可依用餐人數提供份量，省去受傳統套餐模式的限制。和牛拼盤包括有紛雪燒、日本和牛姿切佐小口北海道七星米飯、鹽蔥燒、上等角切、牛五花等5款肉品，每人647元。另外拼盤還可升級，多搭配上等腿肉牛排、沙朗牛排或本日特選牛排等三款不同和牛牛排，方案價各為每人799元、883元、925元，約為單點價8折起。
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老乾杯自11月起，還新推出老乾杯魚子醬和牛壽司、A5和牛沙朗蓋飯等2款新品。其中老乾杯魚子醬和牛壽司使用姿切和牛與義大利魚子醬組合，每份580元。期間限定的「A5和牛沙朗蓋飯」，則是將薄片沙朗牛排烤至焦糖色後鋪於北海道七星米飯上上桌，原價1,480元，優惠價680元。
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