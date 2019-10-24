就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



台灣領先全亞洲，在今年通過同性婚姻合法化，而周末即將迎來的台北同志大遊行，更是商機無限，不僅有來自各國的旅客，旅宿訂單也相當踴躍，不少時尚品牌也趁勢推出平權單品，見證台灣邁向性別平權的一個重要里程碑。

美國休閒服飾品牌Gap向來力挺LGBTQ族群，每年除了實際參與遊行支持性別平權，也會推出Pride系列服裝以響應一年一度的彩虹盛事。而今年適逢品牌50周年，特別力邀大中華區的新代言人「呸姐」蔡依林與名人J.Sheon、李函詮釋彩虹單品，由於蔡依林本身就是友善同運的代表性藝人，讓時尚單品的話題關注度更高，Pride系列商品也都已在門市上市。

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而知名牛仔品牌LEVI’S也推出平權系列商品，像是經典的單寧短褲，在側邊刷上一條象徵性別平權的驕傲彩虹；另外也有一些小配件，像是彩虹護腕及頭巾套組等。