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小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45聯合報 記者楊詩涵／即時報導

Max Mara在微風信義開設2019秋冬「Bearing Gifts」快閃店，以泰迪熊工廠為概念，打造可愛小熊的輸送帶店景，小S穿上品牌經典泰迪熊大衣，聊到熊抱快人快語說，「我和我先生現在還是會深深的擁抱，但就不是那種快點、還剩10分鐘把握時間要幹嘛的熊抱類型了。」

小S身穿色澤時髦的鈷藍色大衣，表示非常保暖，不僅長度夠、垂墜感也很好，裡面隨便亂穿就可以，大女兒Elly也可以駕馭，只要穿上這件大衣，滑手機也很有態度。小S身上「一穿上就不想脫下來」的品牌經典大衣，還包括珊瑚紅、駝色、綠松石、白色等繽紛色彩，也是「Bearing Gifts」快閃店主要單品，駱駝毛與高級蠶絲的材質細緻、剪裁俐落，展現當代女性的Power Woman魅力。除了大衣和泰迪熊單品之外，還有一系列「Heritage Prints」商品，是以絲綢材質為主，將歷年來合作設計師繪製的設計草圖與插畫等圖騰運用在衣服及配件上。

Bearing Gifts 快閃店將泰迪熊工廠概念從義大利移師到台灣，並推出多款#MaxTheTeddy帽子、頭飾、耳罩及腰包，也陳列近200公分高的#MaxTheTeddy泰迪熊，活動期間內只要和#MaxTheTeddy熊熊合照並上傳至個人臉書或IG，並Hashtag #maxmaratw，出示打卡畫面、填寫個人資料後，就可以參加Max Mara小熊鑰匙圈抽獎；而快閃店的所有收益之10%都將捐贈予兒福聯盟。「Bearing Gifts」快閃店即起在微風信義開設至11月20日止後，將續往台南新光三越西門店，自11月23日營運至12月17日止。

Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，陳列以可愛的泰迪熊...
Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，陳列以可愛的泰迪熊工廠輸送帶。圖／Max Mara提供
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Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店，部分收益將捐...
Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店，部分收益將捐贈兒福聯盟。圖／Max Mara提供
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小小S徐熙娣出席Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，身...
小小S徐熙娣出席Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，身穿鈷藍色泰迪熊大衣15萬800元、真絲背心22,200元、馬海毛鉛筆裙24,500元，搭配腰包25,500元、針織襪靴30,900元。攝影陳立凱／攝影
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小S徐熙娣出席Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，身穿...
小S徐熙娣出席Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，身穿鈷藍色泰迪熊大衣15萬800元、真絲背心22,200元、馬海毛鉛筆裙24,500元，搭配腰包25,500元、針織襪靴30,900元。攝影陳立凱／攝影
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Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店，部分收益將捐...
Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店，部分收益將捐贈兒福聯盟。圖／Max Mara提供
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小S徐熙娣出席Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，身穿...
小S徐熙娣出席Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，身穿鈷藍色泰迪熊大衣15萬800元、真絲背心22,200元、馬海毛鉛筆裙24,500元，搭配腰包25,500元、針織襪靴30,900元。攝影陳立凱／攝影
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#MaxTheTeddy系列新泰迪熊帽，售價8,800元。圖／Max Mara提...
#MaxTheTeddy系列新泰迪熊帽，售價8,800元。圖／Max Mara提供
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駝色泰迪熊大衣，售價15萬8,800元。圖／Max Mara提供
駝色泰迪熊大衣，售價15萬8,800元。圖／Max Mara提供
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#MaxTheTeddy系列腰包，售價25,500元。圖／Max Mara提供...
#MaxTheTeddy系列腰包，售價25,500元。圖／Max Mara提供駝色泰迪熊大衣，售價15萬8,800元。圖／Max Mara提供Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店。圖／Max Mara提供
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Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店，部分收益將捐...
Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店，部分收益將捐贈兒福聯盟。圖／Max Mara提供
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Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店，部分收益將捐...
Max Mara於微風信義開設「Bearing Gifts」快閃店，部分收益將捐贈兒福聯盟。圖／Max Mara提供
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#MaxTheTeddy系列珊瑚紅色泰迪熊吊飾，售價10,800元。圖／Max ...
#MaxTheTeddy系列珊瑚紅色泰迪熊吊飾，售價10,800元。圖／Max Mara提供
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小S徐熙娣出席Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，身穿...
小S徐熙娣出席Max Mara微風信義「Bearing Gifts」快閃店，身穿鈷藍色泰迪熊大衣15萬800元、真絲背心22,200元、馬海毛鉛筆裙24,500元，搭配腰包25,500元、針織襪靴30,900元。攝影陳立凱／攝影
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#MaxTheTeddy系列保暖手套，售價7,800元。圖／Max Mara提供
#MaxTheTeddy系列保暖手套，售價7,800元。圖／Max Mara提供
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快閃微風小S
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