小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



Max Mara在微風信義開設2019秋冬「Bearing Gifts」快閃店，以泰迪熊工廠為概念，打造可愛小熊的輸送帶店景，小S穿上品牌經典泰迪熊大衣，聊到熊抱快人快語說，「我和我先生現在還是會深深的擁抱，但就不是那種快點、還剩10分鐘把握時間要幹嘛的熊抱類型了。」

小S身穿色澤時髦的鈷藍色大衣，表示非常保暖，不僅長度夠、垂墜感也很好，裡面隨便亂穿就可以，大女兒Elly也可以駕馭，只要穿上這件大衣，滑手機也很有態度。小S身上「一穿上就不想脫下來」的品牌經典大衣，還包括珊瑚紅、駝色、綠松石、白色等繽紛色彩，也是「Bearing Gifts」快閃店主要單品，駱駝毛與高級蠶絲的材質細緻、剪裁俐落，展現當代女性的Power Woman魅力。除了大衣和泰迪熊單品之外，還有一系列「Heritage Prints」商品，是以絲綢材質為主，將歷年來合作設計師繪製的設計草圖與插畫等圖騰運用在衣服及配件上。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！