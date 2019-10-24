1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



現代人無論是男生、女生，社會人士、學生等，許多人已把化妝當成日常生活中，每天都會做的事情，更別說一些交際場合、重要聚會了，這更是禮貌的象徵。

想要化妝自然，當然得要投資購買化妝品，不管是買對或買錯，都能在這經驗中記起教訓。

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化妝品當中，「口紅」是多數女性會買的商品，因為牌子、價格、色澤，來判斷自己的喜好，但你們知道嗎，除了牌子及價格外，還有什麼是我們需要關切的呢？還有大家分得出來，台幣1,730元的口紅與只要173元的口紅，到底差別在哪嗎？

大陸綜藝節目「跑男」第一期，就做了一個專門針對口紅的專題，在公園內，無論男女嘉賓，都要嘗試口紅。

節目內容當中，考驗大家鑒品能力的測驗。遊戲中，請所有的來賓來鑑定桌上不同價值的物品，然後再選出最高價格，當然錯誤的人就必須得到懲罰。

節目工作人員，拿出了兩支長相一模一樣的口紅，除了色號不同外，其餘很難分辨他的好壞，但其中一支口紅，是現今網路上爆紅的款式近人民幣400元（約台幣1,730元），另一支卻只有人民幣40元（約台幣73元），而對於這些男性嘉賓而言，更是難上加難了。

男性嘉賓對於辨識口紅的方式，大多看看重量、聞氣味，甚至鄭愷、李晨等人，甚至直接把口紅直接塗抹在嘴巴上，看來節目笑果，卻是做到了。

來賓王彥霖再仔細地端詳口紅後，只說了一句「好的口紅，都有磁鐵」，讓在場的所有女性，一聽為之震驚。朱亞文便說到，平時連化妝都不太願意了，對於一個標準直男來說，要來區別口紅的不同之處，更是不可能了。