連俞函MIDO彩石腕表初體驗 秒呼「這就是我的菜」
2019-10-24 16:17
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
如果不是美度表（MIDO）的邀約，演繹全新的彩石系列腕表，大概連粉絲都不知道，給人清新形象的女星連俞涵，其實有個老派的嗜好「蒐集礦石」，所以她也說「這真的是石頭帶來的緣分和巧合」。
對於初次見到MIDO以不同半寶石當作表盤的彩石系列表款時，連俞涵馬上說「這就是我的菜！」自招連去日本吃咖哩飯時，都能買石頭的她，對自己所收藏的礦石特性與意涵都如數家珍，儼然就像個礦物學家一般。連俞涵表示「每一種石頭都富含能量」，這系列表款，一眼相中的就是以綠色孔雀石當作表盤的設計，她認為是受到石頭吸引，再者帶有「旅人的幸運符」的象徵，適合時常旅行工作的她。如要她以表款來搭配造型，連俞涵覺得「會用到表款元素來做呼應」，因為每一款的表面都是獨一無二，如同縮小的大自然風景。
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讓連俞涵愛不釋手的MIDO彩石系列表款，推出了虎眼石、孔雀石、砂金石以及碧玉石當作表盤的款式，分別搭了鍍18K玫瑰金或黃金、不鏽鋼的表殼，凸顯了每一款礦石的特色，也帶來了優雅外型。連俞涵自己雖然偏愛緞面表帶，不過考量到實際配戴，她則是會挑選搭配不鏽鋼鍊帶的款式，「感覺比較不怕碰水」。而且這系列腕表還搭載了具80小時動力儲存自動上鍊機芯，看在連俞涵眼裏，她則很詩意的解釋為「這提醒了我，生活的動能就如同機芯一樣，來自你自己」。
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