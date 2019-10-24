HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收
2019-10-24 16:06
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
HOLA特力和樂每次推出聯名居家好物，都吸引大批粉絲搶購，迎接秋冬，HOLA特力和樂與迪士尼聯名，再次邀請史上最會撩的經典人物「小熊維尼」登場，共推出19款超萌的居家好物，並首度推出可貼黏標記繡片的2020年曆掛布、小宅也適用的床邊毯、半腰式窗簾、具收納功能的組合玩偶等，10月31日起於全台HOLA門市、HOLA petite門市、特力＋購物網正式開賣。
HOLA特力和樂商品企劃部協理蔡姍吟表示，小熊維尼的愛好者年齡層分佈廣，不僅小朋友喜歡，大人也難以招架維尼的魅力，這波聯名商品專為成人設計，成熟中不失童趣，在紓壓的鵝黃、淡粉雙主色調之下，藉由造型展現商品創意，像是氣球造型手插枕、側邊附帶小巧書籤吊飾的雙面設計書本造型抱枕、具收納功用的組合式玩偶、維尼與小豬造型的漢堡和室椅、可當做壁毯吊掛的維尼床邊毯等，為室內妝點可愛療癒氛圍。
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本次HOLA特力和樂推出的小熊維尼聯名商品款式較上次多出近一倍，品項包括天絲寢具、法蘭絨毯禮盒、造型抱枕、手插枕、組合玩偶、門簾、漢堡和室椅、造型記憶綿踏墊、砂鍋、矽膠造型鍋墊、造型杯墊、矽膠立體造型杯蓋、超輕量保溫瓶、不鏽鋼杯等，還有小熊維尼、跳跳虎、屹耳、小豬等4款絨毛玩偶。
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