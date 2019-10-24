新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點
2019-10-24 15:53
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
位於澳洲新南威爾士州的「豪勳爵島」(Lord Howe Island)，日前獲得國際權威旅遊指南《Lonely Planet》最新刊物《Best in Travel 2020》評選為全球第五大最值得造訪的地區。報導內容指出，作為世界遺產之一的豪勳爵島，位於杳無人煙之處，其美令人嘆為觀止。
聯合國教育科學及文化組織將「豪勳爵島」列入世界遺產，僅長11公里、獨特的新月形地形，坐擁壯麗的雙峰景緻，還有謐靜蒼翠的森林步道，加上舒適宜人的天氣，被稱為人間天堂的度假勝地。新南威爾士州旅遊部長Stuart Ayres表示，豪勳爵島與眾不同，島上自然風光迷人、遺世獨立，這項榮譽對新南威爾士州來說是一項驕人成就，尤其提升豪勳爵島於國際旅客心目中的形象。
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《Lonely Planet》認為，豪勳爵島是可持續旅遊業管理的典範，皆因島嶼貫徹實施只容許400名旅客到訪的限制，並鼓勵旅客參加生態相關 的項目。 遊客可透過潛水、垂釣、或是到布林齊海灘(Blinky Beach)享受衝浪之樂；還有登山、騎單車、參觀豪勳爵島博物館，在度假的同時盡情探索島嶼。此外，豪勳爵島的11個美麗海灘都非常適合戶外燒烤，伴隨以金色的細沙及美不勝收的島嶼景色，旅客可盡情享用豐盛的當地海鮮。
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