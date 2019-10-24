風格最強大的腕表就是J12！古力娜扎、文淇都被駕馭了

2019-10-24 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／即時報導



「CHANEL是一種風格，時尚變化太快，風格和時尚是不同的概念。」香奈兒女士曾如是說；香奈兒J12腕表正是這種永恆風格的完美體現。誕生於2000年的J12腕表，甫推出就顛覆製表領域，成為21世紀的第一枚經典腕表。在不失其精粹本質下不斷演進變化，今年更將經典元素重新演繹，全新的J12腕表經品牌大使桂綸鎂、文淇、9m88、古力娜扎等不同世代風格女子的詮釋，展現其經典地位。

不受時間拘束、富運動感而且全黑的J12，是由香奈兒前藝術總監Jacques Helleu策劃發想，他以自己最喜愛的汽車和帆船運動為靈感，取賽車經典流暢的線條、融合美洲杯帆船組別J12的華美外型，並以之為名，從此改變了鐘表世界。

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當今香奈兒腕表設計工作室總監Arnaud Chastaingt保留了J12的傳奇的特徵，微調細節：表圈凹型切口由30增加至40個、更滑順轉動，超耐磨陶瓷表冠的寬度減少了三分之一、更為輕盈，數字的字體和時標統一並以超耐磨陶瓷打造，指針統一更也更易閱讀，鍊帶的鍊節加長、更優雅美觀服貼手腕。