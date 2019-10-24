風格最強大的腕表就是J12！古力娜扎、文淇都被駕馭了
2019-10-24 15:41
聯合報 記者孫曼
／即時報導
「CHANEL是一種風格，時尚變化太快，風格和時尚是不同的概念。」香奈兒女士曾如是說；香奈兒J12腕表正是這種永恆風格的完美體現。誕生於2000年的J12腕表，甫推出就顛覆製表領域，成為21世紀的第一枚經典腕表。在不失其精粹本質下不斷演進變化，今年更將經典元素重新演繹，全新的J12腕表經品牌大使桂綸鎂、文淇、9m88、古力娜扎等不同世代風格女子的詮釋，展現其經典地位。
不受時間拘束、富運動感而且全黑的J12，是由香奈兒前藝術總監Jacques Helleu策劃發想，他以自己最喜愛的汽車和帆船運動為靈感，取賽車經典流暢的線條、融合美洲杯帆船組別J12的華美外型，並以之為名，從此改變了鐘表世界。
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當今香奈兒腕表設計工作室總監Arnaud Chastaingt保留了J12的傳奇的特徵，微調細節：表圈凹型切口由30增加至40個、更滑順轉動，超耐磨陶瓷表冠的寬度減少了三分之一、更為輕盈，數字的字體和時標統一並以超耐磨陶瓷打造，指針統一更也更易閱讀，鍊帶的鍊節加長、更優雅美觀服貼手腕。
而較以往更厚實的一體成型超耐磨陶瓷表殼，底蓋是首度換上透明的藍寶石水晶玻璃，裡面搭載了香奈兒KENISSI製表廠打造的全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。其中自動盤的鏤空圖案，循香奈兒高級製表一直以來對於完美幾何線條的堅持，採用辨識度極高的圓弧形。機芯性能並經過瑞士官方天文台測試組織（COSC）認證，具備70小時動力儲存，完美融入現代人週休二日的生活習慣。新品並提供長達5年全球保固。
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