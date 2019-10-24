小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



小S出席Max Mara快閃店活動，表示泰迪熊大衣太溫暖到她腋下都濕了，如果大女兒Elly詮釋這件鈷藍色大衣，隨便披著滑手機都很有時尚態度，「但裡面這件就免了，她穿會很像內衣。」

為了拍出好看的照片，她表示無法穿高領毛衣或皮褲，攝影大哥一定不會放過她，所以穿小背心、裙子改短表現修長身型。三個女兒裡面，二女兒最有時尚感，大女兒很像她，喜歡穿內搭褲和長版衫，許老三則是沒有人在拍她都會說自己是最漂亮的公主，「徐家和許家都沒有這樣的孩子，不知道她是怎麼回事。」關於三個女兒的專長分別是跳舞、畫畫，「至於許老三，我想送她去學體操，她在家裡很少雙腳著地，要不是倒立、翻滾，不然就是側翻又踢壞東西。」

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最近她提醒女兒不要老是看抖音，「但我自己可能沒有做好身教，之前就是常常窩著看韓劇，最近開始變成看書，以身教鼓勵女兒們也多看書；我正在看的書是春口裕子的『惡母』，這類霸凌、受虐、心理創傷的書籍我都很愛看，而且我會告訴我的孩子，如果看到有人被霸凌一定要挺身向前，不可以沉默或是加入霸凌，不然馬麻會看不起妳。」講到之前有人推薦她看韓劇「他人即地獄」，她笑說，「但裡面沒有愛情，沒有東西可以幻想，怎麼看？我唯一可以接受沒有愛情的韓劇就是『Voice』第一季，因為太喜歡張赫，可以對張赫有無窮幻想。」