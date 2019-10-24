苦茶油搭配在地版畫 美妝成為亮眼伴手禮
2019-10-24 14:20
經濟日報 記者仝澤蓉
／台北即時報導
台灣品牌美妝產品近年來在亞洲市場逐漸受到青睞，除了積極拓展新南向市場之外，也成為鄰近國家光觀客來台旅遊時採購的伴手禮，包括阿原肥皂和茶籽堂，都因為採用在地原料，搭配本土文創特色，具有濃濃的台灣味，獲香港和日本觀光客青睞。
茶籽堂表示，明星商品護手霜系列蘊含12%台灣大果苦茶油及多種滋潤配方，搭配傳統版畫圖騰，不少觀光客來台灣旅遊時選為伴手禮吸回國內餽贈親朋好友。
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