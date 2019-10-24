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浮雕唇膏絕美珊瑚色！香奈兒耶誕彩妝，優雅點綴貴氣風

2019-10-24 13:38聯合報 記者劉小川／即時報導

用極致優雅來歡慶耶誕節的到來，香奈兒全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭‧皮卡，用一種「收藏」的靈感，襯托著時尚美學，堅持「簡單就是美」的原則，將東方屏風上的深邃漆釉，加上金箔，來跟我們一同歡慶這溫馨又美麗的耶誕節。

香奈兒耶誕彩妝系列，不可或缺的然是唇彩，這次特別推出了「香奈兒超炫耀唇膏金燦版」，限量共6色，主打色#807非凡柔霧覆盆子，擦上去鮮嫩欲滴的雙唇，在節慶之中，就如同綻放的花朵般，而其他5色#817燦爛粉珊瑚、#827出色亮橘、#837驚豔柔美花蕾粉、#847華麗正紅色、#857高貴深櫻桃酒紅，不管妳想襯托自己高貴優雅氣質，還是清徹美人風格，不能錯過這次的香奈兒超炫耀唇膏金燦版。

金燦版唇膏在包裝上，以浮雕圖紋及金邊裝飾的限量包裝，完美呈現平衡與華麗感，再用「香奈兒超炫耀唇膏金燦珠寶盒」來點亮這耶誕佳節的氣氛，僅有#837驚豔柔美花蕾粉款式，讓收到禮物、或給自己禮物的人，都能有滿滿的驚喜與歡樂。

有了美美的唇妝點綴，香奈兒當然不會忘記，臉上更多的妝點，在佳節之中，每個人都透出天使光澤。

「香奈兒璀璨印記亮采盤」，一打開來就讓人為之一亮的骨董紐扣般印記，讓人記憶猶新，就像每次的開啟，都是為自己慶賀著有美好的未來，耶誕限量色可運用彩妝刷沾取修容粉輕掃而過，於眼周塑造虹彩光暈，打造「柔霧光感」讓整體妝容更顯脫俗。

洋溢著奢華風情的香奈兒四色眼影 #342東方屏風，為耶誕限量色，可針對眼周或雙頰特定部位輕掃，呈現優雅又帶著氣質的完美耶誕妝感。

香奈兒單色恆彩眼影也推出兩款新色，#56奢華、#58紫杉木，都有著骨董鈕扣的印記，色彩中有著低調的奢華與璀璨的節慶氛圍，再搭配著香奈兒防水眼線筆 #951墨綠金，可以讓這個節慶更圓滿，。

想襯托著高貴美麗，當然不只是臉上的妝容，指彩也是每個女性所關注，也最能襯托一個女性的個人魅力所在，「香奈兒時尚恆采指甲油」，也有兩款限量新色報到#715槲寄生、#719聖誕紅，不只是因應節慶，平日裡的妝點，這兩款經典色，更是能襯出高貴優雅的纖纖玉手。

想要極致奢華的節慶，香奈兒耶誕彩妝系列，一一展開女人的魅力。圖／香奈兒提供
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香奈兒超炫耀唇膏金燦珠寶盒（限量）／1,790元。圖／香奈兒提供
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香奈兒璀璨印記亮采盤（限量） 8.5g／2,270元。圖／香奈兒提供
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香奈兒時尚恆采指甲油（限量）13ml／880元。圖／香奈兒提供
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香奈兒四色眼影 #342東方屏風（限量） 2g／2,340元。圖／香奈兒提供
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香奈兒單色恆彩眼影 （限量）2.2g／1,370元。 圖／香奈兒提供
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