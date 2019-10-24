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「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31聯合報 記者 柯意如／即時報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想要享受調酒的風味，但不方便小酌、或是就算喝淡酒也會「一杯倒」的朋友趕緊看過來，7-11最新推出由波蜜出品的無酒精版本「長島冰茶」、「Mojito」(莫希托)，馬上在IG掀起風潮，部落客們搶鮮嘗一波！

IG部落客們搶鮮開箱「長島冰茶」、「Mojito」無酒精飲料。IG @dafa0...
IG部落客們搶鮮開箱「長島冰茶」、「Mojito」無酒精飲料。IG @dafa0911提供
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IG部落客們搶鮮開箱「長島冰茶」、「Mojito」無酒精飲料。IG @dafa0...
IG部落客們搶鮮開箱「長島冰茶」、「Mojito」無酒精飲料。IG @dafa0911提供
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IG部落客分享，發現便利商店出了這2款受到歡迎的「調酒」且是無酒精飲料，讓人驚喜好奇且躍躍欲試，有部分網友形容「長島冰茶」喝起來是帶點酸甜、「Mojito」口感則像清涼的檸檬薄荷飲料口感，這一款獲得不少好評，口味體驗因人不同，適合喜歡嘗鮮的粉絲。

不少網友評比覺得這款無酒精「Mojito」順口好喝。圖／udn讀者提供
不少網友評比覺得這款無酒精「Mojito」順口好喝。圖／udn讀者提供
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體驗無酒精版本的「長島冰茶」、「Mojito」可把握10/23-11/19期間特價第2件6折優惠，優惠如有誤植或更動以7-11各門市現場實際情況為準。

哪裡喝

7-11門市

無酒精版波蜜長島冰茶 38元

無酒精版波蜜Mojito 38元

售價優惠如有誤植或更動以7-11各門市現場實際情況為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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