大S、楊丞琳穿sandro帥氣褲裝 品牌首開紐約旗艦店
2019-10-24 12:11
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
楊丞琳曾穿著一身粉色的西裝套裝拍攝節目宣傳照，在自信幹練中不失柔美，是來自法國輕奢品牌sandro春夏季的實穿女裝，而大S日前則是穿著同品牌的秋冬丹寧系列上節目，展現帥氣俏皮的一面，sandro也在近期於紐約開設品牌首家美國旗艦店，陳列最新款男、女裝系列。
sandro美國旗艦店位蘇活區，自1984年創立以來，sandro已從巴黎市中心的小店擴展至今在全球近40個國家設有640間專門店；紐約旗艦店約75坪，以天然物料營造溫馨平實的視覺，並加入藝術作品帶來手做的細緻感，例如一進店內就是巴西藝術家Julia Brandão的巨型布藝拼貼，是運用雙縐紗、塔夫綢及絲緞的抽象圖形，而正中的方柱則是鋪設品牌與Marianne Smink共同設計的瓷磚，視覺清爽。為慶祝開幕，店內也獨售和法國南部陶藝工坊Atelier Buffile合作的男、女裝棉質平織T裇。
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結合五○年代的復古裝飾，輔以天然橡木人字紋硬木地板，旗艦店將巴黎公寓的韻味移植紐約，女士配飾專區的白色沙發，可舒適地試穿當季新款Flame或Astro運動鞋；秋冬女裝系列以巴黎魅力為基礎，融入德州的狂野不羈，男裝系列則重新演繹經典款，揉合傳統與現代風格。
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