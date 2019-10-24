高美館《南方作為相遇之所》典藏品結合VR、AR實境體驗

2019-10-24 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市立美術館為長期展示典藏品而量身打造三樓典藏特展室，今天舉辦「大南方多元史觀特藏室－南方作為相遇之所」記者會，以50年代以來南部流行的畫會交陪情境，牽起張啟華、劉啟祥、莊世和等南部知名藝術家與寫生有關的典藏作品。作品並結合VR、AR實境體驗，邀觀眾共同探索南方城市圖像記憶。

高美館長李玉玲表示，高美館開館以來，長期深耕南方在地的藝術與文化脈絡，是亟具特色的城市美術館。近年更以過往研究成果為基礎，發展出「大南方South Plus」的多元史觀概念，結合高美館關鍵典藏與南方的相關議題，建立起多元史觀特藏室。以一期至少18個月的常設展形式，透過「全球即在地，在地即全球」的當代性策展思維，爬梳多元豐富的在地藝術發展史。展覽首部曲就是《南方作為相遇之所》。

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《南方作為相遇之所》精選高美館館藏1930年代至1960年代前的作品，以及文獻、檔案，討論南方概念的形塑和可能性。藝術教育與學習是博物館重要功能之一，高美館藉由經濟部工業局以及高雄市經發局「體感科技專案」的支持，高美館以典藏品為核心，發展出張啟華〈旗后福聚樓〉VR虛擬實境，以及另14件AR擴增實境的作品，都在這次《南方》展覽中進行首次成果發表。像是林玉山繪於1943年的〈獻馬圖〉，就採用AR方式呈現，觀眾可透過科技應用，觀見從創作、塵封到面世的一段往事；劉啟祥1939年描繪作品〈畫室〉時值新婚，透過AR中緩緩流洩的樂音，一窺藝術家當年家庭生活寧靜的喜悅與創作力的旺盛。

李玉玲說，高美館2017年正式地轉型為行政法人，邁向新形態的美術館，三年來與全球頂尖博物館品牌如英國泰德美術館、日本森美術館與法國國家凱布朗利博物館進行館際合作、共同策辦大型藝術特展，並致力於行政系統與美術館園區內外景觀空間的改造及轉型，進而重新定義高美館作為一座城市美術館與市民間的關係。2018年推出《靜河流深》展覽以來，持續推動城市人文風景，希望透過多元史觀特藏室《南方作為相遇之所》，串連起美術館與城市、人群的交集。