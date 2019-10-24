台北爵士音樂節 火星人吉他手明登場 孫盛希周日獻唱

2019-10-24 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



為期3個月的台北爵士音樂節，明天(25日)到禮拜天(27日)進入活動最高潮，國內外名「爵」將在3天晚間於大安森林公園戶外舞台相繼登場，其中包含火星人Bruno Mars御用吉他手Mateus Asato和金曲新星孫盛希等大咖，要讓民眾度過一個慵懶又舒適的週末。

台北爵士音樂節今年邁入第13年，國際名爵部分，年僅25歲的巴西網紅吉他手Mateus Asato，明天晚上9點將壓軸登場，身為火星人Bruno Mars御用吉他手的他，不僅實力備受肯定，在社群網路間同樣擁有高人氣，想要一享耳福的民眾們要趕快把握機會。

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27日壓軸的國際大咖則是來自日本的極速爵士勁旅H ZETTRIO與北歐爵士天后Inger Marie Gundersen，充滿個人魅力的H ZETTRIO，去年廣受年輕人喜愛，以其全速爆發的演奏方式為音樂節帶來最高潮，今年將再次帶來爵士震撼演出。

來自挪威的爵士天后Inger Marie Gundersen更是首次以完整編制在台演出，這位被樂評人評為「世界再也找不出比她更迷人的嗓音」的爵士女伶，其發行的音樂作品都被譽為最佳的音響測試片，儼然成為「行走的唱片」。

台灣本土演出陣容也相當堅強，明天分別有新生代爵士名家「陳穎達 X 謝明諺四重奏」、「T.F.P 無限融合樂團」，26日有「張為智 Collaboration」；而剛奪下今年金曲「最佳國語專輯」的女歌手孫盛希，27日也將帶來充滿實驗性與爵士風味的專輯歌曲。