《2019大城小肆音樂劇節》臺灣原創音樂劇熱鬧開演
2019-10-24 11:04聯合新聞網 有.設計 uDesign
第二屆《2019大城小肆音樂劇節》，由臺灣劇團【刺點創作工坊】再次領銜率眾，帶來五個音樂劇作品，其中C MUSICAL製作的口碑作品《最美的一天》、躍演劇團《未命名＿0927》將在本週同時上演。其他演出如:A劇團《阿卡的兒歌大冒險》、五口創意工作室《妳的側臉》以及刺點創作工坊《再一次，夢想》，則是後續輪番上演，讓觀眾每週都有音樂劇可觀賞，打造屬於臺灣本土的音樂劇節慶！
人生必修課：一堂關於離別的課程
《最美的一天》講述女兒回首與媽媽的相處過程，以及如何面對失去媽媽的事實。作品用音樂串聯一篇篇獨白或回憶，幾乎沒有對白。歌詞透過音樂傳遞，對觀眾而言更有渲染力，能很快進入劇情帶出的氛圍。編導張仰瑄表示：「我們永遠都在忙著把當下的事處理完畢，回首看，很可能會對很多事情感到後悔，後悔自己沒有在當下好好感受。」
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
《最美的一天》本周末演出場次如下：
2019/10/25（五）19:30
2019/10/26（六）14:30 ＆ 19:30
2019/10/27（日）14:30
詳情請上官方網站或Facebook搜尋官方粉絲團：C MUSICAL製作。
人性善惡與真相的距離
躍演創團12年來，已經推出《釧兒》、《Daylight》等膾炙人口的作品，這次推出的音樂劇《未命名_0927》，在松山文創園區LAB創意實驗室演出。故事講述電影系剛畢業的學生，遇上電影公司剽竊計謀、過氣演員的威脅利誘等事件，卻在揭開剽竊事件後就消失無蹤，究竟事情後續與真相如何，與觀眾一起在劇場抽絲剝繭、找出真相！
《未命名_0927》本周末演出場次如下：
2019/10/24(四)19:30
2019/10/25(五)19:30
2019/10/26(六)19:30
2019/10/27(日)14:30
詳情請上官方網站或Facebook搜尋官方粉絲團：躍演VMTheatre Company。
留言