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超高人氣日本福井恐龍博士 年底坐鎮華山

2019-10-24 11:01聯合新聞網 聯合數位文創

日本福井縣立恐龍博物館的恐龍博士也將來台，與台灣民眾見面。圖/聯合數位文創 提供
日本福井縣立恐龍博物館的恐龍博士也將來台，與台灣民眾見面。圖/聯合數位文創 提供
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萬眾矚目，日本福井超高人氣恐龍博物館首度登台，早鳥票優惠只到十月三十一日，在udn售票網、ibon和Gomaji都買的到，有興趣民眾快趁此波購入最划算票券，樂等年底與日本福井超大恐龍相見歡。

日本福井縣立恐龍博物館館銘碑。圖/聯合數位文創提供。
日本福井縣立恐龍博物館館銘碑。圖/聯合數位文創提供。
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世界最棒的恐龍博物館，你去過哪些呢？美國？加拿大？比利時？其實，離臺灣不遠的日本福井縣就有個超高人氣的恐龍博物館－日本福井縣立恐龍博物館，它不僅名列世界三大恐龍博物館之一，也是亞洲最重要的恐龍發掘及研究基地，場館擺設共44座恐龍骨架及1,000多個化石標本，過往吸引許多台灣恐龍迷特地前往朝聖，但今年年底不用飛出國，在台北華山就可以看到日本福井縣立恐龍博物館的超大恐龍。展覽現場可以看到17隻恐龍全身骨骼、12隻身長超過4米大恐龍和最擬真、最接近真實暴龍的機械恐龍WyRex，首度登台與台灣民眾一起迎接2020年。

日本福井縣立恐龍博物館外觀。圖/聯合數位文創提供。
日本福井縣立恐龍博物館外觀。圖/聯合數位文創提供。
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除此之外，座落在日本福井縣立恐龍博物館外的恐龍博士，是每位前往參觀民眾的拍照焦點之一，也是博物館裡最受歡迎的吉祥物，本次「超．大恐龍展」也將邀請到恐龍博士到台北華山文創園區坐鎮，使台灣恐龍迷有近距離接觸的機會。恐龍迷們，想拍各種恐龍趣味互動照片？想一睹為快恐龍博士的真面目？趕緊準備好門票和相機，年底一起舉攻華山，共掀恐龍風潮！

日本福井縣立恐龍博物館館內。圖/聯合數位文創提供。
日本福井縣立恐龍博物館館內。圖/聯合數位文創提供。
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●由聯合數位文創與日本讀賣新聞合作主辦的「超．大恐龍展」，今年十二月廿八日到明年三月十九日在華山文創園區西一、西二館展出，期間涵蓋不少節慶假期，建議民眾盡早購票並規畫旅遊行程。購票請上udn售票網詳情請上官方粉絲團或官方網站查詢，客服專線請洽（02）7721-6955 #2。

恐龍博物館文創
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