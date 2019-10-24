超高人氣日本福井恐龍博士 年底坐鎮華山

2019-10-24 11:01 聯合新聞網 聯合數位文創



日本福井縣立恐龍博物館的恐龍博士也將來台，與台灣民眾見面。圖/聯合數位文創 提供 分享 facebook

萬眾矚目，日本福井超高人氣恐龍博物館首度登台，早鳥票優惠只到十月三十一日，在udn售票網、ibon和Gomaji都買的到，有興趣民眾快趁此波購入最划算票券，樂等年底與日本福井超大恐龍相見歡。

日本福井縣立恐龍博物館館銘碑。圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

世界最棒的恐龍博物館，你去過哪些呢？美國？加拿大？比利時？其實，離臺灣不遠的日本福井縣就有個超高人氣的恐龍博物館－日本福井縣立恐龍博物館，它不僅名列世界三大恐龍博物館之一，也是亞洲最重要的恐龍發掘及研究基地，場館擺設共44座恐龍骨架及1,000多個化石標本，過往吸引許多台灣恐龍迷特地前往朝聖，但今年年底不用飛出國，在台北華山就可以看到日本福井縣立恐龍博物館的超大恐龍。展覽現場可以看到17隻恐龍全身骨骼、12隻身長超過4米大恐龍和最擬真、最接近真實暴龍的機械恐龍WyRex，首度登台與台灣民眾一起迎接2020年。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

日本福井縣立恐龍博物館外觀。圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

除此之外，座落在日本福井縣立恐龍博物館外的恐龍博士，是每位前往參觀民眾的拍照焦點之一，也是博物館裡最受歡迎的吉祥物，本次「超．大恐龍展」也將邀請到恐龍博士到台北華山文創園區坐鎮，使台灣恐龍迷有近距離接觸的機會。恐龍迷們，想拍各種恐龍趣味互動照片？想一睹為快恐龍博士的真面目？趕緊準備好門票和相機，年底一起舉攻華山，共掀恐龍風潮！

日本福井縣立恐龍博物館館內。圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook