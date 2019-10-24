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台灣攝影家叢書揭密 台式婚紗攝影從這對夫妻開始

2019-10-24 04:32聯合報 記者陳宛茜／即時報導

台灣是婚紗王國，包套式的婚紗攝影是台灣的特色產業之一。但你可知道，台灣的婚紗攝影是甚麼時候開始的？誰又是開路先鋒?

國美館23日舉行「台灣攝影家系列叢書」第三輯發表會，發表「劉安明」、「何慧光」、「翁庭華」、「黃季瀛」、「徐仁修」、「郭英聲」等六位攝影家專書。其中何慧光1960年代在台南開設的「慧光攝影」，結合新人化妝、禮服租借和婚紗攝影，可能是台灣最早的包套式婚紗攝影產業。

何慧光1929年生於台中，自幼追隨父親於台中開設人像寫真館，八歲就拿到人生第一相機。17歲何慧光赴日修習攝影，回台後與父親在嘉義布袋開設照相館。

1952年，何慧光在台南新營開設「慧光攝影」，以打光、暗房、修圖技巧，創造唯美摩登、具藝術性的人像沙龍照，甚至開創婚紗攝影事業。

何慧光開創婚紗攝影，關鍵是另一半黃幸花。黃幸花婚後投入相館經營；1963年，她隻身前往台北中山北路的「時代美容」學化妝，並從台北訂製禮服寄到相館。

1964年起，慧光攝影開展新業務，從新人化妝、禮服租借到婚紗攝影，「一條龍」包辦。相館隔壁就是美髮店、對面又有可辦喜宴的餐廳。1970年代台灣經濟起飛，不少相館轉型為整合婚紗業務的「婚紗攝影」，「慧光攝影」比這股風潮更早整合婚紗攝影，可能是台灣第一間婚紗攝影店。

何慧光不僅具商業頭腦，也大膽探索攝影領域。1960年代末期，他將攝影鏡頭從肖像擴大到裸體，常與畫家張木養共同聘請模特兒；何慧光拍攝裸體、張木養則進行速寫，探索女性的曲線之美。

國美館館長林志明指出，「台灣攝影家系列叢書」第一輯及第二輯由台博館承辦，國美館則接手第三輯。期待透過明 (109)年開始試營運的「國家攝影文化中心」的規劃，提供交流的平台及教育推廣的媒介。

1964年開始包套婚紗攝影的「慧光攝影」，可能是台灣第一間婚紗攝影店。圖/國美館...
1964年開始包套婚紗攝影的「慧光攝影」，可能是台灣第一間婚紗攝影店。圖/國美館提供
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台灣攝影家系列叢書專書主角共聚一堂。前排左為何慧光。圖/文化部提供
台灣攝影家系列叢書專書主角共聚一堂。前排左為何慧光。圖/文化部提供
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攝影婚紗模特兒
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