好愛去日本玩！台旅客9月赴日人次達37.6萬 成長14.3%

2019-10-23 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



日本觀光局近期公佈2019年9月份訪日的外國旅客人數統計，共計達到227.3萬人。雖較去年同期216萬人增加了5.2%，但比起8月下滑了25萬人次。其中台灣旅客共有37.6萬人次，較去年同期增加14.3%，整體排名第2，僅次於中國旅客。

根據日本觀光局統計資料，因為受到韓國抵制的因素，所以9月份的韓國旅客赴日人數為20.1萬人次，較去年47.9萬人次，大幅減少27.8萬人次，減幅達58.1%。但因為2019世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）9月於日本舉行，所以吸引歐洲、澳洲等地的觀眾前來日本；另外除了英國赴日人數創單月新高之外（4.9萬人次），包括中國、台灣、新加坡等17個地方的旅客也創下9月新高，因此整體人數上升。

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