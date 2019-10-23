雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位總舖師重現「36道復刻名菜」
2019-10-23 23:25
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
「2019台南美食節」將於11月1日登場。今年共有八甲田專業外燴、阿美飯店等12間知名老店的12名總舖師共襄盛舉，各限時推出3道招牌辦桌菜，搭配店內經典的菜餚，設計出各家的復刻桌筵菜單，讓民眾重溫記憶中的美好滋味。
邁入第9屆的2019台南美食節，本次活動主題為「食光倒影」共計有八甲田專業外燴、玄饌海鮮宴會館、新萬香餐廳、東香台菜海味料理餐廳、欣福龍宴席餐廳、府城食府正宗台南料理、阿霞飯店、阿美飯店、阿勇家、大金廚喜宴會館、郭家餐館、加丁師辦桌宴席等12間餐廳參與。跨越三個世代的12位總舖師，年資各有8～48年，各精選3道經典的復刻上桌，用味道來訴說歷史。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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在合計36道的精選菜餚中，阿勇家推出了「布袋雞」，阿美飯店則是安排「雞仔豬肚鱉」，府城食府設計「南靖雞」，另外還有紅蟳蒸米糕、蛋黃蔬菜肉卷、桂花炒魚翅、八寶丸等多項酒席料理，其中部份菜餚更是因為費時費力，如今已經鮮少登上餐桌，民眾可以把握機會重新品嚐。
本次台南美食節活動自11月1日至明年1月22日舉行。活動期間內，各間餐廳會各以3道精選復刻菜，搭配其他店內經典料理設計出復刻桌筵，部份業者還規劃不同的活動優惠價。例如在府城食府中，原價每桌10,000元，優惠價8,800元；加丁師除了每桌可享7,200元優惠價外，還加贈古早金錢肉。也因部份業者為外燴型態，因此建議民眾提前預約。
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