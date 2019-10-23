賈靜雯DIOR黑魔女盼女兒扮小丑 孟耿如被習俗搞婚頭
2019-10-23 19:59
聯合報 記者楊詩涵
／台北即時報導
DIOR於外雙溪的私人宅邸舉辦2020早春女裝發表，延續摩洛哥大秀的場佈，在具有民族風格的擺設中，陳列創意總監Maria Grazia Chiuri的作品，即將成為新嫁娘的孟耿如，演繹蠟染布料，是她喜愛的手工溫暖，即將在明年4月結婚，婚宴選在寒舍艾美、喜餅也挑好了，對於習俗感到繁瑣，「畢竟是第一次結婚，覺得怎麼有那麼多不可思議的習俗啊。」對於新娘子總是最在意的婚紗，她表示要選出不會後悔的那件，因此要再多花一點時間琢磨，但媽媽已經確定會為她做一件旗袍。
賈靜雯則以黑色長洋裝出席，自嘲胸前不夠雄偉，開襟效果變成前面一條線、後面也一條線，性感若隱若現。搭配了個性辮子，她開心地說，「我女兒會很愛我這髮型，但我也超會幫她們編辮子，最近都在關注萬聖節穿搭，期盼她們可以脫離公主風，扮成小丑也可以，希望今天這身黑色的裙裝，可以讓她們喜歡暗黑風格。」
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當晚的嘉賓還包括林哲熹、范少勳、王柏傑，分別以藝術氣息、優雅洗鍊、酷黑帥氣等三種迥異的風格演繹秋冬男裝，范少勳以緞面垂墜式西裝出席，有別平日的簡潔俐落，期待以後多嘗試這樣的造型；王伯傑喜愛靴款設計，拆卸綁腳還可轉變為皮鞋造型；林哲熹在大學時期蓄了及腰長髮，簡單的服裝穿在身上反而不合理，因此樂於駕馭與挑戰高難度的造型。吳卓源則以優雅裙裝現身，為了能夠拉上側身拉鍊，戒了5天消夜，她笑說「不吃消夜真的是改變人生」。
在發表會場，DIOR以6位非裔女性攝影師的作品表現2020早春系列，呼應Maria Grazia Chiuri以「共通點（Common Ground）」作為核心概念，運用服裝作為對話、交流、創作的新場域，而不僅是擷取合作藝術家的特色元素；之中運用最廣泛的蠟染，來自非洲象牙海岸UNIWAX的製作，包括棉花、工序都在當地進行，並以錯置圖樣呈現不完美即是完美的理念。Maria Grazia Chiuri也邀請Grace Wales Bonner為早春時裝系列的Bar Jacket賦予全新風貌，鑲邊處以酒椰葉編織帶來獨特視覺效果，包款則大量運用迪奧先生喜愛的塔羅牌元素，以刺繡、串珠等展現Lady Dior的奢華，Book包款也挹注非洲文化的圖像，帶來神祕繽紛的視覺效果。
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