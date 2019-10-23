賈靜雯DIOR黑魔女盼女兒扮小丑 孟耿如被習俗搞婚頭

2019-10-23 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



DIOR於外雙溪的私人宅邸舉辦2020早春女裝發表，延續摩洛哥大秀的場佈，在具有民族風格的擺設中，陳列創意總監Maria Grazia Chiuri的作品，即將成為新嫁娘的孟耿如，演繹蠟染布料，是她喜愛的手工溫暖，即將在明年4月結婚，婚宴選在寒舍艾美、喜餅也挑好了，對於習俗感到繁瑣，「畢竟是第一次結婚，覺得怎麼有那麼多不可思議的習俗啊。」對於新娘子總是最在意的婚紗，她表示要選出不會後悔的那件，因此要再多花一點時間琢磨，但媽媽已經確定會為她做一件旗袍。

賈靜雯則以黑色長洋裝出席，自嘲胸前不夠雄偉，開襟效果變成前面一條線、後面也一條線，性感若隱若現。搭配了個性辮子，她開心地說，「我女兒會很愛我這髮型，但我也超會幫她們編辮子，最近都在關注萬聖節穿搭，期盼她們可以脫離公主風，扮成小丑也可以，希望今天這身黑色的裙裝，可以讓她們喜歡暗黑風格。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當晚的嘉賓還包括林哲熹、范少勳、王柏傑，分別以藝術氣息、優雅洗鍊、酷黑帥氣等三種迥異的風格演繹秋冬男裝，范少勳以緞面垂墜式西裝出席，有別平日的簡潔俐落，期待以後多嘗試這樣的造型；王伯傑喜愛靴款設計，拆卸綁腳還可轉變為皮鞋造型；林哲熹在大學時期蓄了及腰長髮，簡單的服裝穿在身上反而不合理，因此樂於駕馭與挑戰高難度的造型。吳卓源則以優雅裙裝現身，為了能夠拉上側身拉鍊，戒了5天消夜，她笑說「不吃消夜真的是改變人生」。