SOGO「美妝天后宮」史上最狂回饋 化妝品滿6千送8百

2019-10-23 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



SOGO周年慶，在忠孝館美妝推出史上最強回饋。本報資料照片 分享 facebook 台北東區百貨霸主遠東SOGO今年周年慶再拋優惠震撼彈，11月7日至11月18日展開的周年慶，台北店三館共推出超過300萬組美妝特惠組，更打出價格力壓免稅店，「美妝天后宮」SOGO忠孝館更是推出32年來史上最狂回饋，單日單櫃化妝品滿6,000送800，搭配館內其他回饋，回饋最高達31%。

今年SOGO周年慶有許多第一，包括是32年來史上首次「東區商圈同慶」、SOGO App全新改版上線，新增智能停車折抵、餐廳訂位、智能客服、首度導入行動支付等，周年慶期間凡下載註冊，就能獲得1,200元購物金。還有史上第一次推出SNIDEL、Samantha Thavasa「雙品牌來店禮」。

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SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO在東區32年，可說是東區商圈原住民，這次周年慶特別串連商圈200個店家參與，只要在合作店家單筆消費滿100元就可獲得抽獎券，到台北SOGO參加抽獎，去年周年慶12天吸引160萬人到店，今年預計可吸引200萬人造訪。全台7店周年慶將締造108億營收。

SOGO忠孝館為全台百貨美妝之冠，12天的周年慶，光化妝品每天業績就以「億」起跳，SOGO為了強調自己為正宗「雙11」，今年「左打電商、右打免稅店」，回饋力道史上最猛，不僅豪邁推出明星品項「買正貨送正貨」、「買1送1」，更主打「比免稅店還便宜」，並推出美妝單櫃滿6,000送800（包含600抵用券、100特別優惠券、100餐飲券），復興館美妝則是滿6,000送700。