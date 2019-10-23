UNIQLO發表十大明星外套 蕭敬騰站台私心最愛這款...

2019-10-23 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



天氣逐漸轉涼，日本國民服飾品牌UNIQLO舉辦「OUTER COLLECTION外套美學展示會」，除以「新進化」、「新時尚」、「新美學」三大主題，推出全新10大明星外套系列以外，更請來全新品牌代言人「老蕭」蕭敬騰首度站台演繹，老蕭在現場也分享穿搭小訣竅，其中「刷毛外套」跟「羽絨外套」更是讓他讚不絕口的單品。

UNIQLO今年力邀金曲歌王蕭敬騰擔任代言人，看上的就是老蕭不分年齡、男女通吃的時尚魅力，同時他也是罕見能夠完美詮釋各種造型，不僅能夠穿出街頭潮味、甚至也能駕馭女裝，堪稱演藝圈新一代的時尚王。

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首度替UNIQLO站台的老蕭，選穿今年秋冬主打的「特級極輕羽絨蓬鬆外套」，內搭則是牛仔襯衫與喀什米爾V領毛衣，展現出「時尚先生」的品味。他表示，「秋冬很適合多層次的穿搭，而自己則特別喜愛色彩鮮艷的單品搭配，像是紅色、黃色等亮眼色系」。

此外，由於工作關係，常需要跑機場或戶外表演，這時候「刷毛外套」就是他的搭配神器，而UNIQLO新推出的「特級極輕羽絨蓬鬆外套」也讓老蕭頻頻稱讚，除了延續輕巧保暖又方便收納的特性外，全新的「繭型」剪裁也增添時尚感。

今年秋冬除了羽絨及刷毛兩大系列外，UNIQLO的10大明星外套中還有像是軍裝風格的MA-1飛行外套、N-3B外套及水洗工作外套等；而秋冬多雨、機車族最愛機能BLOCKTECH連帽外套；另外還有KNIT針織系列及設計師聯名系列等。