淘寶台灣全新登場 雙11推超狂1元清空百萬購物車活動

2019-10-23 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



雙11購物節開跑前夕，台灣又多了一個新的電商平台分搶網購大餅！由阿里巴巴集團透過品牌授權英商克雷達投資有限公司台灣分公司經營的新電商平台「淘寶台灣」今日正式在台上線，一上線即以近2,000萬件的豐富本地與跨境商品，滿足台灣消費者「簡單淘到全世界」的購物需求。

淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯表示：「淘寶台灣是專為台灣消費者打造的新電商平台，希望能優化以往淘寶網對台灣用戶不夠便利的消費者體驗；對賣家而言透過淘寶平台型電商的經驗，能幫助賣家更簡單做生意，未來甚至能幫助台灣賣家將商品銷售到海外。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

淘寶台灣目前僅有App版，採用繁體中文介面，商品皆以台幣計價，並結合超商取貨付款等台灣消費者熟悉的物流方式，並有信用卡等多元支付選擇，以及7天鑑賞期等符合台灣網購消費法規的售後服務規範。淘寶台灣用戶的註冊資料保留在台灣，並未與中國大陸淘寶網互通，透過Facebook、LINE、Google帳戶即可快速註冊登入。