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「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

淘寶台灣全新登場 雙11推超狂1元清空百萬購物車活動

2019-10-23 18:42聯合報 記者黃筱晴／即時報導

雙11購物節開跑前夕，台灣又多了一個新的電商平台分搶網購大餅！由阿里巴巴集團透過品牌授權英商克雷達投資有限公司台灣分公司經營的新電商平台「淘寶台灣」今日正式在台上線，一上線即以近2,000萬件的豐富本地與跨境商品，滿足台灣消費者「簡單淘到全世界」的購物需求。

淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯表示：「淘寶台灣是專為台灣消費者打造的新電商平台，希望能優化以往淘寶網對台灣用戶不夠便利的消費者體驗；對賣家而言透過淘寶平台型電商的經驗，能幫助賣家更簡單做生意，未來甚至能幫助台灣賣家將商品銷售到海外。」

淘寶台灣目前僅有App版，採用繁體中文介面，商品皆以台幣計價，並結合超商取貨付款等台灣消費者熟悉的物流方式，並有信用卡等多元支付選擇，以及7天鑑賞期等符合台灣網購消費法規的售後服務規範。淘寶台灣用戶的註冊資料保留在台灣，並未與中國大陸淘寶網互通，透過Facebook、LINE、Google帳戶即可快速註冊登入。

為了歡慶淘寶台灣平台上線與迎接即將來臨的雙11檔期，除了提供新用戶購物金、10月24日至11月10日與P&G寶僑、康寧、聯合利華等18個台灣與國際知名品牌每日祭出一個特別優惠給消費者，可享最高全店鋪折扣3折起，並再享店鋪100元起的折扣金之外，雙11當天更推出千萬商品超取0元免運，以及超狂「1元清空百萬購物車」活動，自11月1日至11月10日於平台推出不同好禮的購物車，消費者只需花費1元，就有機會能清空購物車，把獎品帶回家，其中一台購物車價值百萬台幣，於活動期間抽出一位獨享的幸運兒，由淘寶台灣幫你買單。

淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯分享淘寶台灣雙11檔期將大灑上億行銷費用回饋消費者。...
淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯分享淘寶台灣雙11檔期將大灑上億行銷費用回饋消費者。圖／淘寶台灣提供
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淘寶台灣App採用繁體中文介面，提供台灣消費者習慣的付款、物流方式，以及交易流程...
淘寶台灣App採用繁體中文介面，提供台灣消費者習慣的付款、物流方式，以及交易流程保障。記者黃筱晴／攝影
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淘寶台灣全新登場，雙11推超狂1元清空百萬購物車活動。記者黃筱晴／攝影
淘寶台灣全新登場，雙11推超狂1元清空百萬購物車活動。記者黃筱晴／攝影
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淘寶電商雙11
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