耶誕彩妝變身「冬日暖陽」！THREE讓女人畫出自由光

2019-10-23 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



秋冬彩妝，不能錯過就是耶誕新色彩妝，剛好誕生10周年的品牌THREE，對於女性美的苛求，更是THREE一直琢磨著，讓粉絲們更喜歡品牌帶來每次的驚奇，也集結了受到廣大支持者喜愛的BEST OF THREE商品，在這個節慶日子裡，與各位粉絲們同歡。

年底派對季節，女人總愛梳妝打扮，讓自己成為焦點，呈現「真自我」的境界。因此THREE彩妝送上耶誕的祝福，將自由無拘地發光發熱，讓妳無時無刻都能成為經典的完美妝容。

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說到妝容的完整度與自然感，不能忽略是頰彩，一個好的頰彩，不只能讓女生看起來有氣色、有氣質，更能透出「自由光」的燦爛，讓我們一起成為那冬日裡的暖陽吧！

「THREE自由光燦潤頰盒 」全三色X01 清透、 X02溫潤光澤、X03優雅，依照自己的膚色去挑選不同的妝容，就像是自然肌膚透出的光澤及好氣色，而霜狀的頰彩，質地細滑好上色，就是要妳每日「天生麗質」。

THREE自由光燦潤頰盒內有氛圍冷色調、暖色調、潤色、調光，只要攜帶潤頰盒，就可以一盒搞定，無論轉換什麼樣的場合，讓每個女孩都能輕鬆駕馭。

THREE 真我綻色采粧組，全兩色，X01自然光感、X02率性煙燻，集結唇彩、眼影、腮紅、打亮、修容全面多樣的采粧盒，然而喜歡多變的女孩們，當然不能錯過耶誕限定的真我綻色采粧組，打造名模般的完整光芒。