足球巨星C羅戴「新歡」趴趴走 千萬身價高調放閃
2019-10-23 18:11
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
如果是足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的粉絲，都會知道這位全球身價數一數二的球員，只要不是在球場上時，他基本上就是個「腕表控」。出現在他手上的品牌，全部都是頂尖品牌，而且C羅偏好「客製款」，幾乎每一只都是獨一無二的設計，就像近期的新歡Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙陀飛輪腕表一樣。
出自頂尖製表品牌寶璣（Breguet）之手的Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙陀飛輪腕表，今年4月其實有來過台灣展出，不過僅限於台中的消費者，有機會看過「真身」。當時，品牌就透露了全球有不少VVIP都對這款表有興趣，由於是客訂款，所以無法提供正確的售價，但粗估C羅配戴的表款，售價逾2,600萬元，相當於台北市鬧區的一層公寓。
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其特別之處，在於腕表不僅搭載了品牌著名的雙陀飛輪裝置，表圈與表耳更鑲嵌總計107顆方鑽，而面盤中央也鋪滿了310枚圓鑽，光是鑽石的重量就高達30克拉以上。而且雙陀飛輪在交互作用下，更加有效抵消地心引力對走時的影響，讓腕表愈加精準；雙旋轉陀飛輪在面盤上每12小時運行一圈，其中一枚代表時針，分針則獨立運作。所以，C羅才會在最近接受媒體採訪、自己品牌香水發表會時，都選擇搭配這款表曝光。因為表徑寬達50毫米，加上滿鑽的設計，霸氣外洩，很難讓人忽視，也唯有這位足球巨星能撐的起來了。
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