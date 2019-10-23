現涮「日本和牛」吃到飽！150年「但馬屋」插旗台北

2019-10-23 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



但馬屋微風信義店提供和牛套餐、吃到飽等不同方案。記者陳睿中／攝影 分享 facebook 在日本已經有約150年歷史的「但馬屋」，今年10月正式插旗台北，進駐微風信義。店內除了有「日本和牛吃到飽」的涮涮鍋、壽喜燒之外，還有一系列的套餐組合，讓民眾可以品嚐日本和牛的滋味。

但馬屋最初是創業於但馬地區的牛肉經銷商，後涉足餐廳業務並持續擴展，目前在日本多地都開設有分店，亦進駐香港、新加坡、泰國等地。但馬屋在台首間分店設於台中三井Outlet，主要採吃到飽型態，微風信義則為在台的第二間分店，共設有66席座位。

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不同於台中店以日本國產牛為主，微風信義店精選兵庫、北海道、佐賀等產地的A4、A5黑毛和種和牛擔任主角，並有套餐、吃到飽等型態。套餐菜單共有黑毛和種三重奏、牛肉春秋三國誌、但馬屋經典三品等3款方案。其中最頂級的「黑毛和種三重奏」，可品嚐到和牛牛背肩、腿肉、前胸等三個部位，共有2、3、5人份可選，每份價格2,400～4,800元。另外兩款套餐的雙人價則自1,600元起。平均每人可品嚐到140～150公克的和牛肉片。

吃到飽方案，則有神戶牛放題、但馬屋特選放題2種菜單。「神戶牛放題」內，可以無限供應神戶和牛前胸、AURORA美國牛背肩、西班牙豬梅花等食材，每人1,800元；「但馬屋特選放題」則有伊比利豬梅花、AURORA美國牛背肩等食材，每人900元。