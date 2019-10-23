想買女神秀智、BTS時尚行頭？韓流特區首站進駐台南
2019-10-23 17:56
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
日本向來引領亞洲街頭潮流，韓流更是近年來急速竄起的新星，都深受台灣年輕族群喜愛，看好這股消費商機，有多家韓國配件及潮牌攜手前進百貨設立特區，此外，發源自日本的潮鞋通路也在台引進旗下最高端的新店型，讓台北與日本原宿、韓國首爾的流行同步。
近年來，時尚選貨店大行其道，集合風格、屬性接近的品牌在一起，不僅滿足消費者尋寶的樂趣，同時也提供「一站購足」的服務。日前多家韓國街頭潮流品牌，就攜手進駐新光三越台南小西門店，打造名為「K-ZONE」的韓流特區。
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業者表示，「K-ZONE」特區集結五大品牌，包含天團BTS都在穿的EXCELSIOR餅乾鞋、秀智聯名設計的美瞳專門店VLens、眼鏡品牌CARIN、Dashing Diva時尚光療美甲貼片，以及流行飾品Bonny&Read，讓喜歡韓星時尚的粉絲們，能夠一次買齊商品；接下來業者也預計進駐新竹和高雄等地的百貨，可望掀起一股哈韓熱潮。
另外，來自日本的潮鞋通路品牌ABC-MART來台10周年，日前特別斥資數千萬於台北西門商圈導入集團旗下最高端店型「 ABC-MART GRAND STAGE」 。有別於既有店，新店型大量運用科技 LED屏幕牆面展示最新商品，同時也呼應在地街頭文化與潮流時尚，台灣首店力邀本地知名塗鴉藝術家BOUNCE，於店中牆面置入所創作的特色塗鴉。
而台北首店也比照日韓等地最新店型，引進各品牌限量鞋款及日本特色商品，像是以日本城市命名推出VANS CITY PACK系列，特別以東京和大阪兩城市為主題；還有慶祝超級英雄的蝙蝠俠BATMAN 邁入80周年， CONVERSE與蝙蝠俠合作的聯名款也在此販售。
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